Matt Damon à Marseille (Bouches-du-Rhône), avec Camille Cottin. C'est le scénario inattendu de Stillwater, présenté hors compétition jeudi 8 juillet au Festival de Cannes 2021. L'acteur américain, qui incarne un père tentant de faire sortir sa fille de prison, et la comédienne française, une mère de famille qui lui vient en aide, sont venus parler de leur film au journal de 20 heures de France 2. "Le film raconte l'histoire d'un homme qui ne quitte jamais la région où il vit, qui ne s'éloigne pas de son milieu social et là il se retrouve dans un endroit très différent", explique Matt Damon.

Dans cet entretien, Camille Cottin, révélée par la série Dix pour cent, revient sur sa première rencontre avec la star hollywoodienne. "Quand on s'est rencontré, j'étais très intimidée, on faisait une lecture et au début, il parle très peu, il disait oui, non, et moi j'avais tout le texte, j'avais le coeur qui battait et je me disais pourquoi c'est moi qui ait tous les dialogues", témoigne-t-elle. L'acteur américain a également rendu hommage à sa collègue : "j'ai toujours dis qu'il y a des acteurs qui sont tellement bons, qu'ils sont bons pour deux. C'est ce qui s'est passé sur ce film : il me suffisait de regarder Camille et elle m'emmenait sur la bonne voie".