VIDEO. Elton John en duo à Cannes sur "Rocket Man" avec l'acteur Taron Egerton qui l'incarne à l'écran

La star de la pop s'est installée au piano jeudi soir à Cannes pour l'after party de "Rocketman"

Après la première à Cannes jeudi de Rocketman, le biopic qui lui est consacré, Elton John a réservé une surprise aux invités de l'after-party du film, le 16 mai au soir, en leur offrant un mini concert privé. Le chanteur s'est installé au piano sur la scène dressée sur la plage du Carlton où il a d'abord interprété I'm Still Standing, là même où avait été tourné le clip original en 1983, relève Variety.



La star aux lunettes extravagantes a ensuite fait monter sur scène à ses côtés Taron Egerton, qui l'incarne dans le biopic réalisé par Dexter Fletcher et qui chante vraiment chacune des chansons à l'écran. En duo, ils ont interprété Rocket Man, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous.







"Cela a été iune soirée très émotionnelle pour moi", a déclaré Elton John à la foule. "Même si le film ne fait pas un penny au box-office, ce qui tuerait Jim Gianopoulos (le boss de Paramount qui produit le film NDLR), c'était le film que je voulais faire." De fait, les observateurs ont relevé que le chanteur, âgé de 72 ans, était sorti jeudi de la projection cannoise les yeux rougis par les larmes derrière ses lunettes en forme de coeur.



Rocketman, présenté hors compétition à Cannes, raconte l'ascension d'Elton John, mais aussi les "très bas" de son existence ainsi que sa prolifique relation de travail avec le parolier Bernie Taupin. Le film est attendu le 29 mai dans les cinémas français.