Le Festival de Cannes dévoile l'affiche de la 75e édition, hommage au film "The Truman Show"

On y retrouve les marches, mais pas le célèbre tapis rouge. Le Festival de Cannes a dévoilé mardi 19 avril l'affiche de sa 75e édition, qui se tiendra du 17 au 28 mai. Une scène emblématique du célèbre film The Truman Show, de l'Australien Peter Weir avec Jim Carrey dans le rôle titre, sorti en 1998.

"Evocation moderne du mythe de la caverne de Platon, The Truman Show (...) et cette scène décisive en particulier à toucher la frontière entre le réel et sa représentation autant qu'à interroger les pouvoirs de la fiction, entre manipulation et catharsis", peut-on lire dans le communiqué du Festival. "Comme l'inoubliable Truman incarné par Jim Carrey qui frôle du bout des doigts son horizon, le Festival de Cannes prend acte de l'extrémité d'un monde pour l'appréhender à nouveau."

L'affiche a ravi les critiques et observateurs du neuvième art, qui apprécient le clin d'œil.

On a l’affiche du 75e @Festival_Cannes et elle est magnifique.

D’après un plan fameux du «Truman show» de #PeterWeir avec #jimcarrey, une variation sur les Marches pour un questionnement sur le réel et sa représentation pic.twitter.com/bgCJmLEDIm — Philippe Rouyer (@philippe_rouyer) April 19, 2022