Le cinéaste iranien Rasoulof représentera l'Allemagne à la prochaine cérémonie des Oscars

Après sa fuite précipitée d'Iran, son dernier film représentera l'Allemagne aux Oscars : une échappatoire symbolique pour le réalisateur Mohammad Rasoulof, à la fois reconnaissant et accablé d'en arriver là pour faire reconnaître son art. Les graines du figuier sauvage, son thriller paranoïaque tourné dans la clandestinité en Iran, a enchanté la critique et remporté le prix spécial du jury à Cannes.

Mais la théocratie au pouvoir à Téhéran n'a pas soumis cette plongée dans une famille disloquée par le poids de la répression iranienne pour l'Oscar du meilleur film international. "Il est évidemment inimaginable que la République islamique puisse présenter un tel film aux Oscars", confie à l'AFP Mohammad Rasoulof avant sa sortie, mercredi 27 novembre, aux Etats-Unis. "En fait, si c'était possible, le film n'aurait jamais existé."

Le réalisateur se dit "doux-amer"

C'est l'Allemagne, pays où le cinéaste s'est exilé, qui propulse dans la course aux statuettes ce long-métrage, largement pressenti pour être nommé. L'annonce des films choisis par l'Académie des Oscars est prévue le 17 janvier 2025 et la cérémonie le 2 mars. Le film a été financé par des sociétés de production française et allemande.

"Je suis ravi que l'Allemagne ait vu la portée internationale du film et lui ait ouvert les bras", reprend Mohammad Rasoulof. "C'est comme porter un flambeau, c'est un signe aux cinéastes qui travaillent sous la contrainte dans le monde entier." Mais il s'avoue néanmoins "doux-amer" face à cette situation. "J'ai des sentiments assez contradictoires." Le film se déroule en pleine répression du mouvement "Femme, Vie, Liberté", lors duquel des centaines de personnes ont été tuées, selon les ONG. On y suit Iman, un juge d'instruction au service de la République islamique, au moment où la révolte gronde après la mort de Mahsa Amini, arrêtée fin 2022 pour ne pas avoir respecté le strict code vestimentaire religieux.

Son pays lui manque

À la première du film à Cannes, Mohammad Rasoulof avait tout juste fui l'Iran à pied, à travers les montagnes, pour gagner l'Europe. Le réalisateur, qui a déjà passé du temps derrière les barreaux, venait d'être condamné à huit ans d'emprisonnement pour "collusion contre la sécurité nationale", après avoir dénoncé la "corruption" et "l'incompétence" des autorités iraniennes. L'actrice Soheila Golestani, qui interprète Nameh, la mère de famille de son film, est toujours en Iran et subit "la pression la plus forte", rappelle Mohammad Rasoulof.

Le film officiellement sélectionné par l'Iran pour les Oscars est In The Arms Of The Tree. Les médias d'Etat le décrivent comme un drame qui montre "la beauté" du pays et met en valeur "l'authenticité de la famille iranienne". Le cinéaste travaille actuellement à un film d'animation sur Abbas Nalbandian, un dramaturge engagé qui "a vécu des expériences très importantes autour de la révolution" iranienne." "C'est très dur de réaliser que ça dure déjà depuis six mois", lâche-t-il. "L'Iran me manque beaucoup".