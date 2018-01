L'actrice australienne Cate Blanchett présidera le jury du 71e festival de Cannes

Elle sera la douzième femme à occuper cette fonction : l'actrice Cate Blanchett a été désignée pour être la présidente du jury du 71e festival de Cannes, notamment chargé de décerner la Palme d'or, ont annoncé les organisateurs jeudi 4 janvier. Ils promettent "une présidente engagée", l'Australienne ayant notamment pris la parole à de nombreuses reprises au sujet du harcèlement et des agressions sexuels dans l'industrie du cinéma, dans la foulée de l'affaire Harvey Weinstein.

Si les autres jurés ne sont pas encore connus, Pierre Lescure, le président du festival de Cannes, et Thierry Frémaux, son délégué général, se réjouissent dans un communiqué d'avoir confié la présidence du jury à "une artiste rare et singulière dont le talent et les convictions irriguent les écrans de cinéma". Le duo assure que les conversations qu'il a eu avec la star australienne, avant de la choisir, "promettent qu'elle sera une présidente engagée, une femme passionnée et une spectatrice généreuse".

Une fondation contre le harcèlement sexuel

"Nous aimons toutes être sexy, mais ça ne veut pas dire que nous voulons b... avec vous", avait lancé Cate Blanchette lors d'une cérémonie, début octobre, quelques jours après la révélation des premières accusations de viol et d'agression sexuelle contre l'influent producteur américain Harvey Weinstein, qui a produit plusieurs films dont elle a été à l'affiche.

"Ce n'est jamais facile pour une femme de se dévoiler dans de telles situations et je soutiens de tout coeur celles qui l'ont fait", avait-elle ajouté lors de l'émission américaine "Entertainment Tonight". Elle fait partie des personnalités du cinéma qui ont lancé, lundi 1er janvier, un projet destiné à lever des fonds pour défendre des victimes de harcèlement sexuel au travail, et pas seulement dans le cinéma.

Première femme présidente depuis 2014

Dans sa riche carrière, Cate Blanchett, 48 ans, a remporté deux Oscars : celui de la meilleure actrice en 2014 pour Blue Jasmine, de Woody Allen, et celui du meilleur second rôle féminin en 2005 pour The Aviator, de Martin Scorsese. Elle a remporté le prix d'interprétation d'un autre festival, celui de Venise, après avoir incarné Bob Dylan dans I'm Not There, de Todd Haynes, en 2007.

La dernière femme à avoir présidé le jury à Cannes était la cinéaste néo-zélandaise Jane Campion, en 2014. L'an dernier, ce rôle était occupé par le réalisateur espagnol Pedro Almodovar. L'édition 2018 du festival de Cannes se déroulera du 8 au 19 mai.