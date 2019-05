Festival de Cannes : une audience en hausse pour la cérémonie de clôture

Quelque 845 000 télespectateurs ont suivi le sacre du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho, soit 100 000 de plus que l'an dernier.

L'audience télévisée de la cérémonie de clôture du Festival de Cannes, en baisse régulière ces dernières années, est remontée pour l'édition 2019. Cet événement a attiré samedi soir 845 000 téléspectateurs, 100 000 de plus que l'an passé, selon les chiffres de Médiamétrie publiés dimanche 26 mai.

Cela représente une part d'audience de 5,5% pour cette cérémonie présentée par Edouard Baer et diffusée sur Canal+ en clair à partir de 19h15. Ce score est d'autant plus positif pour Canal+ que la cérémonie d'ouverture le 14 mai avait fait un flop historique, avec 402 000 téléspectateurs et 2,2% de part d'audience.

L'an dernier, la cérémonie de clôture du plus prestigieux festival de cinéma du monde avait réuni 744 000 spectateurs, soit 5% de part d'audience. Le record absolu pour la cérémonie de clôture est de 2,2 millions de telespectateurs en 2013 (11,2% de part d'audience), année du sacre de La vie d'Adèle d'Abdellatif Kechiche, ainsi qu'en 2006 (11,6%), où Le vent se lève de Ken Loach avait reçu la Palme d'or.