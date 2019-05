Festival de Cannes : retour sur la quinzaine

Le Festival de Cannes (Alpes-Maritimes), c’est terminé pour cette année. La quinzaine s’est achevée avec le sacre du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho, pour son film Parasite. L’occasion de faire le bilan sur cet évènement. "De l’avis des festivaliers, cette édition 2019 du festival de Cannes est un bon cru", résume Nathalie Hayter, envoyée spéciale de France 3 sur la Croisette. "Le jury a récompensé des films forts sur le fond, mais plutôt atypiques sur la forme", ajoute-t-elle, citant Parasite, la Palme d’or, qui dénonce les inégalités sociales.

"Du rire, de l’émotion et du glamour"

"Du côté des Français, on a quand même deux prix : celui du jury et celui du scénario, donc on ne va pas se plaindre", selon la journaliste, ajoutant : "Ce qu’on retiendra également, ce sont tous les hommages rendus à des personnalités". "Du rire, de l’émotion et du glamour : il y avait cette année à Cannes, tous les ingrédients pour réussir le festival", conclut Nathalie Hayter.

