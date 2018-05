Festival de Cannes : une plainte déposée après un appel au numéro pour les victimes de harcèlement sexuel

Un numéro de téléphone a été mis en place pour signaler les violences sexuelles.

Une première plainte a été déposée. Le numéro de téléphone mis en place lors du Festival de Cannes, qui se tient jusqu'au 19 mai, pour les victimes ou témoins de harcèlement ou d'agression sexuelle a reçu "plusieurs appels", a affirmé samedi 12 mai la secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa. "On n'a pas encore les chiffres mais il y a eu des appels", a-t-elle affirmé à l'occasion d'un déplacement sur la Croisette. Elle a ajouté qu'"une des écoutantes a pris un appel et accompagné une femme anglo-saxone au commissariat de police pour déposer une plainte", comme le rapporte le HuffPost.

"C'est un endroit qui doit être sécurisé pour les femmes"

Marlène Schiappa a visité le bureau où sont reçus les appels. "Il y a trois écoutantes qui se relaient jusqu'à tard le soir pour prendre les appels des femmes qui auraient vécu une expérience de harcèlement sexuel, agression sexuelle, voire de viol", a-t-elle détaillé. "Cannes, c'est un endroit où l'on fait la fête, où l'on travaille, où l'on voit, produit et distribue des films, on les récompense et c'est un endroit qui doit être sécurisé pour les femmes", a-t-elle souligné. Plus tôt, elle avait déjà défendu que le Festival devait être un lieu permettant de "libérer et d'écouter la parole des femmes".