Festival de Cannes : la Queer Palm attribuée au film "Monster" de Hirokazu Kore-eda

Le long-métrage du réalisateur japonais, qui porte sur une relation amicale très étroite entre deux élèves, a été récompensé par ce prix alternatif tourné vers les thématiques LGBT et féministes.

Toujours dans la course pour la Palme d'or, le film Monster du réalisateur japonais Hirokazu Kore-eda a reçu la Queer Palm dans la soirée vendredi 26 mai. Cette distinction, remise par un jury indépendant, récompense chaque année depuis 2010 un film "traitant de thématiques ou de personnages LGBT+, féministes ou remettant en cause les normes de genre" expliquent les organisateurs de cette compétition alternative sur leur site.

"Nous avons trop tendance à considérer ce qu’on ne connait pas comme monstrueux", confiait à franceinfo Hirokazu Kore-eda, justifiant le choix du titre de son film. Evoquant tour à tour la famille, le poids des institutions et la relation particulière entre deux jeunes élèves, le maître japonais met en images ce qu'il ressent lui-même vis-à-vis de ses enfants. "En tant que père, j'observe qu’il y a un moment où l’enfant dépasse ce que l’on avait imaginé pour lui. Il nous échappe et ce n'est pas forcément négatif. C’est ce qui lui permet de quitter le nid et de devenir adulte, explique-t-il. Mais il est certain que les parents ressentent alors un grand sentiment d’angoisse et d’impuissance."

Monster était en lice parmi une dizaine d'autres films, dont Anatomie d'une chute de Justine Triet ou encore Le temps d'aimer de Katell Quillevéré. Le jury était présidé cette année par l'acteur et réalisateur américain John Cameon Mitchell, et était composé de la réalisatrice et actrice Isabel Sandoval, de la comédienne française Louise Chevillotte, du réalisateur belge Zeno Graton et du programmateur et critique Cédric Succivalli.