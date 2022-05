Festival de Cannes : dans "Les Cinq Diables", Adèle Exarchopoulos en mère d'une famille déchirée et fantastique

Dans les montagnes massives qui composent le décor en arrière-plan du film Les Cinq Diables, sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes, les habitants d'un petit village ne mènent pas une vie de carte postale.

L'actrice Adèle Exarchopoulos est Joanne, une mère de famille renfermée. Elle sourit seulement quand elle joue avec Vicky (Sally Drame), sa fille âgée de 11 ans, ou nage dans les eaux froides d'un lac d'altitude. Mariée à Jimmy (Moustapha Mbengue), un immigré sénégalais, Joanne est à la tête d'une fratrie mal-aimée du village. Sa fille Vicky est victime d'insultes racistes à l'école et des sous-entendus lourds de reproches sont balancés à la figure de Joanne quand Julia (Swala Emati), la sœur de Jimmy, revient dans le village après des années d'absence.

Une touche de fantastique

Pour recomposer le puzzle de l'histoire complexe de cette famille, la réalisatrice Léa Mysius a choisi d'ajouter une touche de fantastique dans ce qui est son deuxième long-métrage après Ava (2017), sélectionné à la Semaine de la critique de Cannes en 2017. Vicky a un pouvoir surnaturel. Doté d'un odorat extrêmement fin, elle peut visiter le passé lorsqu'elle renifle un cocktail olfactif très puissant. C'est à travers les bonds de la fillette dans le passé que le spectateur comprend peu à peu quels drames ont monté les habitants du village contre Adèle Exarchopoulos.

Le talent de Léa Mysius est d'avoir réussi à réaliser un film très puissant sur la jalousie et l'amour, tout en ajoutant cette arche narrative fantastique qui ne dénature pas Les Cinq Diables. Au contraire, le super pouvoir de Vicky donne une épaisseur supplémentaire et une surprenante originalité à cette comédie dramatique.

Un cache-cache olfactif

L'autre réussite de ce long-métrage est de rendre vivante la routine des habitants d'une vallée rurale des Alpes. Également présente à Cannes en tant que scénariste du film Stars at Noon de Claire Denis, sélectionné en compétition officielle, le cinéma de Léa Mysius brille par la qualité des dialogues et des plans qui offrent quelques séquences magiques. On citera cette scène où Vicky et Joanne jouent à une partie de cache-cache dans la forêt de sapins. Les yeux bandés, Vicky doit retrouver sa mère en se fiant uniquement à son odorat.

Confirmation du talent de cette jeune réalisatrice (33 ans) derrière la caméra, Les Cinq Diables révèle aussi des acteurs de talent. Sally Drame offre une large palette d'émotions à la fillette qui plonge dans le passé de la fratrie. La chanteuse Swala Emati signe également une première apparition remarquée à l'écran en campant une jeune femme mystérieuse au fort pouvoir magnétique.

L'affiche officielle du film "Les Cinq Diables". (FESTIVAL DE CANNES)

La fiche

Genre : comédie dramatique

Réalisateur : Léa Mysius

Acteurs : Adèle Exarchopoulos, Moustapha Mbengue, Swala Emati, Sally Dramé

Pays : France

Durée : 1h35

Sortie : prochainement au cinéma

Distributeur : Le Pacte

Synopsis : Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut sentir et reproduire toutes les odeurs de son choix qu’elle collectionne dans des bocaux étiquetés avec soin. Elle a extrait en secret l’odeur de sa mère, Joanne, à qui elle voue un amour fou et exclusif, presque maladif. Un jour Julia, la soeur de son père, fait irruption dans leur vie. Vicky se lance dans l’élaboration de son odeur. Elle est alors transportée dans des souvenirs obscurs et magiques où elle découvrira les secrets de son village, de sa famille et de sa propre existence.