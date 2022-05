Festival de Cannes : dans "La Montagne", Thomas Salvador et Louise Bourgoin forment une cordée d'altitude

C'est commence par une histoire banale - celle de Pierre, un ingénieur quadragénaire qui décide de quitter Paris et son job pour s'immerger en nature. La suite de La Montagne est plus singulière. C'est à 3 800 mètres, sur les flancs de l'Aiguille du Midi dans le massif du Mont-Blanc, que Pierre trouve refuge. Là-haut, il apprend pas à pas les rudiments de l'alpinisme et s'immerge toujours plus profondément dans la montagne, jusqu'à buter sur un phénomène anormal.

C'est le réalisateur Thomas Salvador, déjà auteur de Vincent n'a pas d'écailles (2015), qui a posé sa patte délicate sur ce film dans lequel il joue également le rôle de Pierre. Louise Bourgoin, juste et magnétique, lui donne la réplique en interprétant Léa, la cheffe du très branché restaurant d'altitude de la station de l'Aiguille du midi.

Thomas Salvador se construit son univers

Comme dans Vincent n'a pas d'écailles, Thomas Salvador a fait le choix de confronter son héros à des éléments physiques. C'était l'eau dans son précédent film, cette fois c'est dans la neige que marche Pierre jusqu'à l'épuisement. Le réalisateur répète un autre procédé de son premier film en ajoutant encore une fois tune ouche de magie dans le décor.

Explorateur débutant d'une montagne ébranlée par le réchauffement climatique, Pierre fait une découverte étrange suite à un éboulement d'un pan de montagne. La nuit, des pierres deviennent incandescentes et se meuvent seules sur la montagne. Mais Pierre n'ose pas parler de cette vision de peur de passer pour un fou. C'est seulement quand sa rencontre avec Léa, qui voit d'abord en cet étrange ingénieur taiseux et hésitant un simple Parisien venu conquérir la montagne, se transforme en liaison amoureuse que Pierre révèle ce qu'il a découvert en marge du glacier.

Un tournage en altitude

Le film doit sa réussite à son décor sensationnel, celui du massif du Mont-Blanc. Le tournage s'est réellement déroulé dans cet environnement de haute montagne. Ce qui offre un décor et des couleurs sublimes. Présent lors de la première projection de La Montagne à Cannes, Thomas Salvador est revenu sur ce choix de monter acteurs et équipes techniques à 3 800 mètres d'altitude. "On a vraiment tourné partout où on voit les actions du film, même si le sommet que grimpe Pierre était en réalité plus facile à escalader, sinon on n'aurait jamais pu y aller", sourit le réalisateur.

Les neiges éternelles du Mont-Blanc ont aussi changé la manière de jouer des acteurs. "C'est la première fois qu'un lieu infuse autant sur moi dans un film", avoue Louise Bourgoin. L'actrice française ne connaissait pas l'environnement montagnard. Elle n'avait jamais été en vacances dans une station de ski. Elle a pris une claque et trouvé un vrai partenaire de jeu avec Thomas Salvador, qui avec ses gestes maladroits et son phrasé lent donne une épaisseur à son personnage.

Après Vincent n'a pas d'écailles, Thomas Salvador poursuit avec La Montagne la construction naissante d'un univers cinématographique bien particulier et prmoetteur.

Louise Bourgoin dans le film "La Montagne". (Le Pacte)

La fiche

Genre : drame fantastique

Réalisateur : Thomas Salvador

Acteurs : Thomas Salvador, Louise Bourgoin

Pays : France

Durée : 1h55

Sortie : prochainement

Distributeur : Le Pacte

Synopsis : Pierre, ingénieur parisien, se rend dans les Alpes pour son travail. Irrésistiblement attiré par les montagnes, il s’installe un bivouac en altitude et décide de ne plus redescendre. Là-haut, il fait la rencontre de Léa et découvre de mystérieuses lueurs.