Festival de Cannes : après la Palme d'or, les jurys d'Un certain regard et de la Caméra d'Or seront eux aussi majoritairement féminins

Les jurys d'Un certain regard et de la Caméra d'Or mettront les femmes à l'honneur, lors de la 71e édition du Festival de Cannes, qui ouvre mardi 8 mai. Ces deux jurys seront majoritairement féminins, a annoncé le Festival, lundi. Le jury qui décernera la Palme d'or, présidé par la comédienne Cate Blanchett, sera lui aussi en majorité féminin, avec cinq femmes et quatre hommes.

Celui d'Un certain regard, présidé par l'acteur Benicio del Toro, sera composé de trois femmes et de deux hommes. Parmi eux, l'actrice française Virginie Ledoyen, la réalisatrice palestinienne Annemarie Jacir et le réalisateur russe Kantemir Balagov, découvert l'an dernier avec son premier film Tesnota, une vie à l'étroit. Ils remettront leurs récompenses le 18 mai, veille de la clôture du Festival.

Le jury de la Caméra d'or, qui récompense chaque année le meilleur premier film toutes sections confondues, comptera pour sa part quatre femmes et trois hommes. Il sera présidé par la réalisatrice suisse Ursula Meier, et comprendra la critique française Iris Brey, ainsi que les réalisateurs français Arnaud et Jean-Marie Larrieu. La Caméra d'or 2018 sera remise le 19 mai, le même jour que l'annonce de la Palme d'or.