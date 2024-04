Festival de Cannes 2024 : une douzaine de films ajoutés, dont le film d'animation de Michel Hazanavicius, en compétition

Thierry Frémaux l'avait promis le 11 avril : la sélection officielle des films présentés au prochain Festival de Cannes serait complétée ultérieurement. Le délégué général du festival a donc annoncé lundi 22 avril l'ajout de treize nouveaux films, dont trois longs-métrages en lice pour la Palme d'or.

On remarque d'abord La Plus précieuse des marchandises, le film d'animation du Français Michel Hazanavicius (The Artist, OSS 117, Le Redoutable, Coupez !), qui travaille à ce projet depuis des années. Adapté du récit du même nom de Jean-Claude Grumberg, un conte publié aux éditions du Seuil en 2019, ce film coproduit par StudioCanal est annoncé en salles pour le 20 novembre. Il raconte le destin d'un enfant sauvé des camps de la mort nazis en Pologne par un couple de bûcherons misérables durant la Seconde Guerre mondiale. La musique est signée Alexandre Desplat et les voix seront celles de Jean-Louis Trintignant, Grégory Gadebois et Dominique Blanc. Il s'agit du premier film d'animation en compétition à Cannes depuis Valse avec Bachir de Ari Folman en 2008.



Également annoncé en compétition : The Seed of the Sacred Fig de l'Iranien Mohammad Rasoulof (Les Manuscrits ne brûlent pas, Un homme intègre). On ignore tout de l'intrigue du film. Inquiété par la République islamique d'Iran comme d'autres cinéastes iraniens, pour avoir soutenu le mouvement de contestation qui a suivi la mort en détention le 16 septembre 2022 de Mahsa Amini, une jeune kurde iranienne de 22 ans arrêtée pour un voile mal ajusté, M. Rasoulof avait été empêché de venir à Cannes l'an passé, où il devait être juré dans la section Un Certain Regard. Son passeport lui avait été confisqué.

Le troisième film ajouté en compétition est Trois kilomètres jusqu'à la fin du monde du Roumain Emanuel Parvu (Dédales, Unidentified).



De Oliver Stone à Arnaud Desplechin

Hors compétition, est ajouté Le Comte de Monte-Cristo d'Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte avec Pierre Niney, Bastien Bouillon et Anaïs Demoustier.



Dans la section Un Certain Regard, sont ajoutés Niki, le premier long-métrage de l'actrice française Céline Sallette, When The Light Breaks de l'Islandaise Rúnar Rúnarsson, qui fera l'ouverture d'Un Certain Regard, mercredi 15 mai, et Flow, un dessin animé du Letton Gints Zilbalodis.

En séance spéciale, on retrouvera Spectateurs ! du Français Arnaud Desplechin, une célébration des salles de cinéma et de leur magie, le documentaire Lula de l'Américain Oliver Stone, dans lequel il aborde sans détours les déboires judiciaires et le retour au pouvoir du président brésilien, Nasty du Roumain Tudor Giurgiu et An Unfinished Film du Chinois Lou Ye.



Dans la session Cannes Première, on verra Vivre, Mourir, Renaître du Français Gaël Morel et Maria de la Française Jessica Palud.