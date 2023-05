Festival de Cannes 2023 : le calendrier du tapis rouge

La 76e édition du Festival de Cannes promet d'être animée, avec son lot de stars, de paillettes et de films très attendus. Le programme est riche en films et en invités d'honneur. Le point sur les grandes dates à retenir.

Pendant deux semaines, le cinéma mondial se retrouve sur la Croisette pour le Festival de Cannes, qui s'ouvre ce mardi 16 mai. En plus des stars et des films de la compétition, d'autres long-métrages et des invités exceptionnels occuperont le tapis rouge tout au long des festivités. Voici quelques dates à retenir.

16 mai : ouverture du Festival

Le 16 mai, les stars se bousculeront sur le tapis rouge du Palais des Festivals pour la cérémonie d’ouverture, animée par sa maîtresse de cérémonie, Chiara Mastroianni. Tout le gratin du cinéma mondial doit être présent, avec un moment fort : la remise de la Palme d’or d’honneur à l’acteur américain Michael Douglas, honoré pour l’ensemble de sa carrière.

La cérémonie se poursuivra avec la projection du film d’ouverture, Jeanne du Barry de la Française Maïwenn avec Johnny Depp à l’affiche.

17 mai : début des projections de la compétition

A partir du 17 mai, les films en compétition seront projetés. Ce jour-là, la Française Catherine Corsini montera les marches pour son film Le retour.

Ce même jour, deux films hors compétition feront sans doute parler d’eux : Anselm, de Wim Wenders, et A strange way of life, le court-métrage attendu de Pedro Almodovar, avec le très en vogue Pedro Pascal.

Le 17 mai marque aussi l’ouverture de la Quinzaine des cinéastes, avec deux temps forts. Le réalisateur malien Souleymane Cissé recevra le Carrosse d’or, plus haute récompense de cette section parallèle. Le film d’ouverture, Le procès Goldman de Cedric Khan sera projeté à l’issue de la cérémonie.

18 mai : Indiana Jones à l’honneur

C’est un retour très attendu : la saga Indiana Jones revient avec un 5e opus le 18 mai, Indiana Jones et le Cadran de la Destinée. Harrison Ford, 80 ans, doit monter les marches aux côtés de Phoebe Waller-Bridge et Mads Mikkelsen, entre autres.

20 mai : Scorsese, DiCaprio et De Niro

Le réalisateur américain Martin Scorsese revient à Cannes pour présenter son dernier film, Killer of the flower Moon, hors compétition. Le lauréat de la Palme d’or en 1976 pour Taxi Driver sera accompagné sur la Croisette des deux acteurs principaux de son long-métrage, Robert de Niro et Leonardo DiCaprio.

Le même jour, le réalisateur américain Todd Haynes présentera May December, son film en compétition pour la Palme d'or.

21 mai : un film posthume de Jean-Luc Godard

Jean-Luc Godard, monstre sacré du cinéma décédé l’an dernier, est à l’honneur dans la section Cannes Classics. En plus de la projection de plusieurs de ses films, un court-métrage inédit sera diffusé. Présenté comme "l’ultime geste de cinéma" du lauréat d’une Palme d’or spéciale en 2018, le film s’appelle Drôles de guerres.

Le même jour, un autre réalisateur très connu présentera son dernier film. Huit ans après son dernier film, le Français Michel Gondry présente Le livre des solutions à la Quizaine des cinéastes en avant-première mondiale.

22 mai : Howard Shore, Lily-Rose Depp et The Weekend

Le 22 mai, le célèbre compositeur Howard Shore sera présent sur la Croisette. Celui qui a composé les bandes originales des films de David Cronenberg donnera une "leçon de musique" dans le cadre de Cannes Classics.

Le même jour, la série très attendue The Idol sera présentée hors compétition. Ses acteurs principaux, dont Lily-Rose Depp et le chanteur The Weekend, occuperont le tapis rouge.

23 mai : Wes Anderson et son casting 5 étoiles

La compétition se poursuivra avec la projection de Asteroid City, dernier film de Wes Anderson. Le tapis rouge sera occupé par les nombreuses stars du casting : Tom Hanks, Adrian Brody, Margot Robbie, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Byran Cranston, Steve Carell...

24 mai : Nanni Moretti

Le 24 mai, le réalisateur italien Nanni Moretti revient en compétition pour la Palme d'or avec Il Sol Dell'Avvenire, film qui lui a valu une neuvième sélection officielle dans sa carrière.

25 mai : Quentin Tarantino prépare une surprise

La Française Catherine Breillat présente son dernier film le 25 mai, L’été dernier, et montera les marches aux côtés de son actrice principale, Léa Drucker.

La Quinzaine des cinéastes accueille le réalisateur Quentin Tarantino pour présenter un "film surprise" et "discuter de sa contre-histoire du cinéma".

26 mai : Ken Loach et Alex Lutz

Le 26 mai, la compétition commencera à toucher à sa fin avec la projection des derniers films sélectionnés. Ken Loach présentera The Old Oak, film avec lequel il peut devenir le premier réalisateur triplement palmé de l’histoire du Festival.

Le même soir se tiendra la cérémonie de clôture de la section parallèle Un Certain Regard, suivie de la projection de Une nuit, le dernier film d’Alex Lutz avec Karine Viard.

27 mai : remise des prix et cérémonie de clôture

Après deux semaines de projections et de paillettes, le Festival touchera à sa fin avec la traditionnelle cérémonie de clôture, animée par Chiara Mastroianni. Le jury et son président, Ruben Östlund, décerneront les prix, dont la très attendue Palme d’or.

Le Festival se terminera par la projection du film de clôture, Elémentaire, un long-métrage d’animation des studios Pixar, dont Adèle Exarchopoulos et Vincent Lacsote signent les voix françaises.