Festival de Cannes 2023 : dans les coulisses du photocall, un défilé de stars devant une nuée de photographes officiels

C’est un rituel. Quelques heures avant la projection des films, les acteurs et réalisateurs se prêtent au jeu du photocall. Ils posent devant des dizaines de photographes. Des clichés qui feront le tour du monde.

Sur le toit du Palais des festival, les flashs crépitent. C’est ici que les stars se rendent pour le traditionnel photocall. Des séances photos d’exception qui contribuent à la légende de Cannes.

France 3 Côte d'Azur : E. Arnau / F. Tisseaux / A. Taba

Plus cool que la montée des marches

Le festival de Cannes ne serait rien sans ses célébrités… et sans ses photographes. Grace à leurs clichés publiés sur internet; dans la presse et les magazines people, Cannes fait toujours autant rêver. Il y a les photos de la montée des marches du Palais des festival et celles prises pendant les séances de photocall. Un moment exceptionnel, où les paillettes et le glamour sont au rendez-vous, rythmé tout de même par le protocole. Tout est cadré. Deux espaces de shooting sont prévus.

"Il y a un champ avec un mur de photographes et un contrechamp avec huit photographes qui travaillent pour les grandes agences, les plus gros médias" explique Valery Hache, photographe à l’AFP. Mais, l’ambiance est plus détendue que sur le tapis rouge de la montée des marches. "Si tu n’es pas en première ligne, c’est compliqué. Ici, au moins, tu as la possibilité de faire ce que tu veux", confie l’italien Piero Oliosi de Art video and news. Pas besoin de jouer des coudes, il est plus facile de faire une belle photo. En revanche, il y a une chose qui ne change pas. Les cris des photographes pour attirer l’attention des célébrités et obtenir le meilleur cliché.

Quand les stars se lâchent

"C’est complètement fou mais très fun. Je crois que mon visage en tremble encore", réagit la jeune actrice britannique Mia Mckenna-Bruce qui sort de sa première séance de photocall cannoise. Face aux objectifs, certaines stars, plus habituées à cet exercice, sont beaucoup plus à l’aise comme Harrison Ford. Le comédien, sur la Croisette pour présenter son dernier Indiana Jones, a fait son show pour le plus grand plaisir des photographes après avoir reçu une Palme d'honneur surprise. "Il a été formidable. C’est rare sur un photocall. En général, c’est assez statique. Là, il y a vraiment eu une mise en scène. Il s’est amusé avec tous les photographes. C’était sympa", reconnait le photographe indépendant Stéphane Kossman.

Harrison Ford, joueur, devant les photographes du festival de Cannes le 19 mai 2023 (SEBASTIEN BOTELLA / MAXPPP)

La séance terminée, les photos sont aussitôt envoyées aux agences pour être publiées et ainsi contribuées à la magie du festival.