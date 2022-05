Festival de Cannes 2022 : un baiser fougueux entre Carole Bouquet et Vincent Lindon crée la surprise

Lors de la cérémonie de clôture du 75e Festival de Cannes, Vincent Lindon et Carole Bouquet ont étonné et fait rire le public en s’échangeant un tendre baiser sur scène.

Orchestrée par l’actrice Virginie Efira, la cérémonie de clôture du 75e festival de Cannes fut riche en émotions. On retiendra tout d’abord le nom du grand gagnant, le film Sans Filtre du cinéaste suédois Ruben Östlund, mais aussi le baiser langoureux échangé sur scène entre Carole Bouquet et Vincent Lindon, le président du jury.

️ "On ne s'arrêtera jamais de faire des films"



Carole Bouquet délivre un prix tout particulier du jury célébrant le 75ème anniversaire du #FestivaldeCannes2022 après avoir échangé un baiser avec Vincent Lindon pic.twitter.com/vP5VzotmaB — franceinfo (@franceinfo) May 28, 2022

"Je me sens un peu seule"

La scène s’est produite alors que quelques minutes plus tôt, le duo de réalisateurs Charlotte Vandermeersch et Felix Van Groeningen s’étaient embrassés tendrement devant le public. Ils venaient de remporter le prix du jury pour leur film Les Huit montagnes, une histoire d’amitié entre deux hommes dans les Alpes italiennes.

L’actrice française Carole Bouquet est intervenue sur scène pour remettre un prix spécial, celui de la 75e édition. Alors qu’elle s’apprêtait à le décerner aux Frères Dardenne pour Tori et Lokita, elle a profité de l’occasion pour réclamer un baiser à son ami et président du jury, Vincent Lindon. "Je me sens un peu seule là. Vincent, tu ne veux pas venir m’embrasser ?", lui a-t-elle demandé avec un petit rire gêné.

Rires et applaudissements

Après quelques hésitations, Vincent Lindon s’est levé pour l'embrasser sur la bouche, acclamé et applaudi par le public du Grand Théâtre Louis Lumière. "C’est ça le cinéma", a conclu Carole Bouquet.

Un baiser qui n’a pas laissé Vincent Lindon indifférent, quelque peu perturbé au moment d’annoncer le lauréat du prix du 75e anniversaire. "C’est un président en nage qui va donc annoncer le prix...", a-t-il commencé avant d’être interrompu par Carole Bouquet : "Moi, je suis enchantée".