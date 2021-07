Festival de Cannes 2021 : "The French Dispatch" de Wes Anderson dessine avec brio la France en "ligne claire"

Comme Paul Verhoeven avec Benedetta, Wes Anderson a préféré attendre un an pour présenter The French Dispatch qui était sélectionné à l'édition 2020 du Festival annulé. Avec un casting de stars à faire pâlir un tapis rouge, son nouveau film très attendu n'a pas déçu son public qui l'a chaleureusement applaudi. Bill Murray, Frances McDormand, Tilda Swinton, Adrien Brody, Léa Seydoux, Mathieu Amalric... n'en jetez plus, la cour est pleine. Avec son style unique, Anderson enchante une fois de plus l’écran.

La ligne claire

Un journal américain a décidé de donner des nouvelles de la France à l’Amérique. Fixé dans la ville imaginaire d’Ennuie-sur-Blasé, qui évoque Paris, son rédacteur en chef envoie les journalistes enquêter dans le pays. Trois de leurs articles traitent d’un détenu psychopathe se révélant un grand artiste, de Mai 1968, et d’une enquête gastronomique qui vire au polar.

Wes Anderson a transposé la "ligne claire" de la bande dessinée belge (Tintin, Spirou) au cinéma. Ses plans sont des cases, ses couleurs sont vives, la précision est partout. Cela donne dans The French Dispatch un festival où le cinéaste s’est lâché. L’époque du film est celle de l’âge d’or de la "ligne claire" justement, les années 1950-60. Passant de la couleur, au noir et blanc, à l’animation, du burlesque au romanesque, au glamour, Anderson crée un univers. Le cinéaste est un des rares à avoir un style visuel reconnaissable entre tous, à l’image de Walt Disney, Disney d'ailleurs, qui produit et distribue le film.

Le plein de super

Si le casting est américain, nombre d’acteurs (et de figurants) sont français, Léa Seydoux et Mathieu Amalric ayant des rôles importants. Film à sketches, aucun n’est plus faible que l’autre, ce qui est rare dans le genre. La littérature américaine est férue de nouvelles, moins la France, et c’est plus à cette source à laquelle se réfère Anderson qu’au cinéma. Le fil rouge de la rédaction du journal offre un excellent liant entre les courts récits. S’ils sont visuels et bédéistes, les films d’Anderson sont aussi très écrits.

Tilda Swinton dans "The French Dispatch" de Wes Anderson (2021). (THE WALT DISNEY COMPANY FRANCE)

Les Cassandre brocarderont la vision nostalgique d’une France avec ses "hirondelles", sa R8 de police, képis, bâtons blancs, et autres résurgences d'un temps révolu. Une scène fait penser au Doulos de Jean-Pierre Melville (1962). Le style du metteur en scène surpasse les clichés, le charme opère. Inventif, spectaculaire et entraînant, beau avec une pléiade d’artistes rarement réunie, The French Dispatch fait le plein.

L'affiche de "The French Dispatch" de Wes Anderson (2021). (THE WALT DISNEY COMPANY FRANCE)

La fiche

Genre : Comédie

Réalisateur : Wes Anderson

Acteurs : Bill Murray, Tlda Swinton, Frances McDormand, Owen Wilson, Elisabeth Moss, Timothée Chalamet Adrien Brody, Léa Seydoux, Mathieu Amalric, Benicio Del Toro

Pays : Etats-Unis

Durée : 1h43

Sortie : 27 octobre 2021

Distributeur : The Walt Disney Company France



Synopsis : The French Dispatch met en scène un recueil d’histoires tirées du dernier numéro d’un magazine américain publié dans une ville française fictive du 20e siècle.