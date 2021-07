Festival de Cannes 2021 : la Palme d'or attribuée à la Française Julia Ducournau pour son film "Titane"

Le film Titane de la réalisatrice et scénariste française Julia Ducournau a remporté la Palme d'or samedi 17 juillet, lors de la cérémonie de clôture du 74e Festival de Cannes. Le film succède à Parasite du cinéaste sud-coréen Bong Joon-ho, qui avait emporté ce prix en 2019. Le président du jury Spike Lee avait annoncé par erreur le résultat dès le début de la cérémonie de remise des prix, alors qu'il était censé annoncer le prix d'interprétation masculine. Julia Ducournau est la première réalisatrice sacrée seule pour un film, Jane Campion ayant reçu le même prix ex-æquo en 1993 pour La leçon de piano.

Le film, avec une nouvelle venue bluffante, Agathe Rousselle, et l'acteur français Vincent Lindon, est furieusement contemporain et mêle à base d'hybridation femme/machine, d'amour pour les voitures et de quête de paternité. C'était le plus violent et trash de la compétition. Le prix récompense un cinéma transgressif et défricheur, empreint de féminisme.

Le réalisateur français Leos Carax a quant. à lui remporté le prix de la mise en scène pour Annette, opéra-rock foisonnant et virtuose qui fait briller deux stars, Adam Driver et Marion Cotillard. Plus tôt dans la soirée, l'actrice norvégienne Renate Reinsve a remporté le prix d'interprétation pour son rôle dans Julie (en 12 chapitres) de Joachim Trier. Le prix d'interprétation masculine a lui été remporté par l'acteur américain Caleb Landry Jones, qui jouait dans Nitram de Justin Kurzel.