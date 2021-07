Festival de Cannes 2021 : Gaspar Noé filme avec dignité un vieux couple en fin de vie dans "Vortex"

Présent dans la section Cannes Première qui rassemblait des cinéastes déjà venus en compétition à Cannes mais non sélectionnés cette année, Gaspar Noé a présenté Vortex. Un film qui se départit de ses œuvres perturbantes, voire provocantes, auxquelles il est identifié : Irréversible, Enter the Voïd, Love, Climax… Avec le réalisateur culte Dario Argento, dans un premier rôle au cinéma, l’actrice et réalisatrice Françoise Lebrun, et Alex Lutz, Vortex émeut jusqu'aux larmes.

Split screen

Un vieux couple vit dans son appartement parisien entouré des souvenirs de toute une vie : bibliothèques surchargées, piles de livres, de disques, nombreuses affiches au mur. Lui est un historien du cinéma qui écrit sur les liens entre le 7e art et les rêves, elle est une psychiatre à la retraite atteinte de la maladie d’Alzheimer. Reclus, ils vivent les derniers jours de leur amour qui n’a pas pris une ride.

A la lecture du synopsis, on pense à Amour de Mickael Haneke (Palme d’or 2012), où un vieux couple vivait également ses derniers jours. Mais Vortex relate une autre histoire avec une autre approche visuelle et narrative. Ce qui rassemble les deux films, c’est la sensibilité extrême avec laquelle ils traitent d’un même sujet. Toujours en quête d’un traitement de l’image hors normes, Gaspar Noé utilise cette fois le split screen (séparation de l’écran en plusieurs plans) qu’il maîtrise avec une virtuosité étonnante, en donnant deux points de vue différents à l’écran.

Tourbillon intérieur

Le couple Argento-Lebrun fonctionne comme s’il se connaissait depuis toujours. Dario Argento, pour la première fois acteur, est époustouflant de vérité et Françoise Lebrun bouleversante. Alex Lutz, qui joue leur fils, est comme à chaque prestation, incroyable de justesse. Un casting parfait au diapason du sujet, du scénario et des personnages. Du grand art. Un quatrième personnage serait le décor de cet appartement qui semble habité depuis des lustres et qui, en fait, a été créé de toutes pièces. Il est le témoin d’une vie qui s’affiche sur les murs, s’empile en quantités de livres précieux et adorés, de dossiers et de documents chéris…

Apparemment calmes, ces derniers jours sont en fait tourmentés par une vie qui s’effiloche, dont la mémoire part à vau-l'eau. Celle de la psychiatre, frappée par la maladie d’Alzheimer, et celle d’un historien du cinéma qui, à force d’accumuler des sources, ne s’y retrouve plus. C’est ce tourbillon en huis clos à l’intérieur des êtres confinés, que désigne le Vortex du titre. Gaspar Noé le capte à merveille, en relançant constamment son récit simple et digne, jusqu’à un geste ultime, nihiliste, mais pas désespéré.

"Vortex" de Gaspar Noé (2021). (WILD BUNCH)

La fiche

Genre : Drame

Réalisateur : Gaspar Noé

Acteurs : Dario Argento, Alex Lutz, Françoise Lebrun

Pays : France / Belgique / Monaco

Durée : 2h15

Sortie : Prochainement

Distributeur : Wild Bunch



Synopsis : Un couple âgé vit dans un appartement parisien submergé de livres et de souvenirs. Lui est cinéphile, historien et théoricien du cinéma qui écrit un ouvrage sur les liens entre le 7e art et les rêves. Elle, psychanalyste à la retraite, est atteinte de la maladie d’Alzheimer. Amoureux et indispensables l’un à l’autre, ils vont vivre leurs derniers jours.