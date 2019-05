Festival de Cannes 2019 : Charlotte Gainsbourg et Javier Bardem donneront le coup d'envoi

C'est un couple de choc qui donnera mardi 14 mai le coup d'envoi de la 72 édition du Festival de Cannes : l'actrice et chanteuse Charlotte Gainsbourg et l'acteur Javier Bardem, a-t-on appris samedi dans un tweet du Festival.

It’s Charlotte Gainsbourg & Javier Bardem who will declare the 72nd Festival de Cannes open on Tuesday May 14th on the Grand Théâtre Lumière stage! Follow the Opening Ceremony live on @canalplus from 7.30 pm! ✨

