En images Festival de Cannes 2024 : Sienna Miller, Julianne Moore, Michelle Yeoh réunies sur le tapis rouge pour le grand retour de Kevin Costner

Kevin Costner passe à nouveau derrière la caméra avec "Horizon", plus de vingt après "Open Range", sa dernière réalisation. Pour célébrer l'événement, le cinéaste s'offre le Festival de Cannes où il gravit les fameuses marches en famille.

Kevin Costner, l'acteur et réalisateur de "Danse avec les loups", renoue avec l’histoire du festival de Cannes, en présentant son nouveau film western "Horizon : an American Saga", hors compétition. Ce long-métrage de trois heures, qui sort en salle le 3 juillet prochain, est le premier volet d'une trilogie. Il dépeint l’incroyable épopée de l’expansion de l’Ouest américain, avant et après la guerre de Sécession. Un thème qui touche particulièrement le réalisateur qui a des ancêtres cherokees, peuple autochtone d'Amérique. Pendant la montée des marches, il était accompagné de ses enfants dont Hayes Costner qui joue dans son film et, bien sûr, du casting : Sienna Miller, Ella Hunt ou encore Jena Malone.

Après le Far West, c'était le temps de l'horreur avec le deuxième film de la réalisatrice française Coralie Fargeat "The Substance". Ce film, qui met en scène la star américaine populaire des années 1990, Demi Moore, s'inscrit dans le cinéma de genre, de plus en prisé depuis la Palme d'or à "Titane" de Julia Ducourneau en 2021.

Kevin Costner entouré de quatre de ses sept enfants : Grace, Annie, Cayden et Hayes qui joue dans le nouveau long-métrage de son père. Le réalisateur présente ici, en hors compétition, son film western, "Horizon : an American Saga", premier volet d'une trilogie. (CINDY ORD / GETTY IMAGES EUROPE)

Une séance de pose glamour devant les nombreux flashs. Déjà invitée le 17 mai à la montée des marches de Yorgos Lanthimos, l''actrice américaine Demi Moore a foulé le 19 mai le tapis rouge du film "The Substance" de Coralie Fargeat, en compétition, dont elle est l'héroïne. (DANIEL COLE/AP/SIPA / SIPA)

Après avoir gagné le prix "Women in Motion" en 2023, l'actrice malaisienne Michelle Yeoh, revient sur la Croisette pour assister à la projection de "Horizon : an American Saga" de Kevin Costner. Elle est devenue l'année dernière la première femme asiatique à obtenir l'Oscar de la meilleure actrice. (ANDREEA ALEXANDRU/AP/SIPA / SIPA)

Alors que Kevin Costner et l'actrice Sienna Miller rient aux éclats sur le tapis rouge, le reste de l'équipe du film "Horizon : an American Saga" est plus studieux en posant devant les objectifs. (SCOTT A GARFITT/AP/SIPA / SIPA)

Membre du Jury en 2015, sous la présidence des frères Coen, Sienna Miller retrouve avec plaisir le tapis rouge cannois. Dans une robe bleu vaporeuse très remarquée, l'actrice du film "Horizon" offre aux photographes un beau moment de complicité avec Ella Hunt. (GARETH CATTERMOLE / GETTY IMAGES)

Actrice dans le film de Kevin Costner, Jena Malone change les rôles le temps de la montée les marches, en prenant les photographes à leur propre jeu. (ANDREEA ALEXANDRU/AP/SIPA / SIPA)

L'actrice Julianne Moore, avec son sourire majestueux et sa robe verte éclatante, est de retour sur la Croisette. L'année dernière elle avait partagé le tapis rouge avec Natalie Portman pour "May December". (CINDY ORD / GETTY IMAGES EUROPE)

Grande habituée du Festival de Cannes, Isabelle Huppert a opté pour une robe blanche effet "peignoir" et des lunettes noires pour se protéger du soleil cannois, au rendez-vous pour cette montée des marches de la fin d'après-midi su 19 mai. L'actrice est à la Quinzaine des cinéastes pour "La Prisonnière de Bordeaux" de Patricia Mazuy, dans laquelle elle donne la réplique à Hafsia Herzi. (SAMEER AL-DOUMY / AFP)