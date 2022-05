EN IMAGES. Festival de Cannes 2022 : Léonor Serraille, Ahmed Sylla, Nicolas Bedos, François Cluzet et Pierre Niney donnent le clap de fin du Festival

La projection d'"Un petit frère", portée par Ahmed Sylla et Annabelle Lengronne, vient clore les 21 films sélectionnés pour la compétition officielle du Festival de Cannes. "Mascarade", présenté hors-compétition, a prolongé la soirée avec une deuxième montée des marches pour l'équipe réunissant notamment autours de Nicolas Bedos, François Cluzet et Pierre Niney.

Clap de fin pour la compétition officielle qui s’est terminée ce vendredi 27 mai sur la projection d’Un petit frère. Dans ce second long-métrage qui succède à Jeune femme, Caméra d’Or du Festival de Cannes en 2017, Léonor Serraille suit la trajectoire d’une famille ivoirienne, de son arrivée en France dans les années 80 à nos jours. Sur le tapis rouge, le casting qui compte Ahmed Sylla et Annabelle Lengronne ne sera pas passé inaperçu notamment grâce à la présence des très jeunes acteurs Sidy Fofana et Milan Doucansi plutôt à l'aise pour une première.



Alors que Vincent Lindon et le reste du jury débattent sur le palmarès des films qui seront récompensés demain, Mascarade est venu clore la soirée de cette avant-dernière journée hors compétition. Tourné en juillet dernier en plein Festival de Cannes, le film croque une Côte d’Azur matérialiste et superficielle où évolue un ancien danseur, Pierre Niney, entretenu par une ancienne star du cinéma... Isabelle Adjani, et tombé amoureux d'une très charmante arnaqueuse, Marine Vacth.