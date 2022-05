En IMAGES. Festival de Cannes 2022 : James Gray, Anne Hathaway et Julia Roberts, pour une montée des marches glamour

Soirée des premières fois : pour Julie Ledru, actrice novice dans le film "Rodéo" de Lola Quivoron, mais aussi pour Anne Hathaway, comédienne accomplie et oscarisée. Et en invitée surprise, la célébrissime Julia Roberts !

Sur le tapis rouge, souriant de toutes ses dents, le jeune Michael Banks Repeta. Boucles rousses et baskets Nike aux pieds, l’acteur de 14 ans a été choisi par James Gray pour interpréter l’enfant qu’il était dans son film Armageddon Time. Le cinéaste, de retour à Cannes dix ans après The immigrant, a défilé au côté d'un casting de prestige : Anthony Hopkins, Jeremy Strong, et Anne Hathaway qui a retenu l'oeil de tous les photographes.

Pour celle qui a obtenu l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Rachel se marie, c'est pourtant une première au Festival de Cannes. Etonnant ... Comme quoi l'expérience ne fait pas tout. La preuve, Julie Ledru débute tout juste dans le cinéma dans le long métrage Rodéo de Lola Quivoron, présenté dans la sélection Un certain regard. Jamais elle n'avait joué auparavant, pourtant cette pro de la motocross est renversante.