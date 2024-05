DIRECT VIDEO. Festival de Cannes 2024 : le réalisateur grec Yorgos Lanthimos attendu sur la Croisette avec "Kinds of Kindness"

Nouveau visage du cinéma mondial, Yorgos Lanthimos revient pour la quatrième fois à Cannes et retrouve son actrice fétiche de "Pauvres créatures", Emma Stone.

Il fait désormais partie des visages qui comptent sur la planète cinéma. Yorgos Lanthimos est de retour au Festival de Cannes, en compétition, avec Kinds of Kindness, vendredi 17 mai, sept ans après sa dernière venue avec Mise à mort du cerf sacré. A 50 ans, le réalisateur grec est un habitué de l'événement. Lauréat du Prix Un certain regard, dédié aux films des cinéastes émergents, en 2009 pour Canine, Prix du jury en 2015 pour The Lobster et enfin Prix du scénario en 2017 pour Mise à mort du cerf sacré, il est reparti avec une distinction dès qu'il a foulé le tapis rouge.

La projection de son nouveau film, quelques mois après la sortie remarquée de Pauvres créatures, qui a valu l'Oscar de la meilleure actrice à Emma Stone, est donc un événement. Dans Kinds of Kindness, le réalisateur retrouve la comédienne américaine pour ce long-métrage qui mêle en parallèle les histoires contemporaines de différents personnages incarnés par Willem Dafoe, Margaret Qualley, Joe Alwyn, Jesse Plemons, Hong Chau, Hunter Schafer et Mamoudou Athie.

Le deuxième film en compétition est Oh, Canada, du vétéran américain Paul Schrader. Le film raconte l'ultime interview d'un célèbre documentariste canadien, condamné par la maladie, qu'il accorde à l’un de ses anciens élèves, pour dire enfin toute la vérité sur ce qu’a été sa vie. Une confession filmée sous les yeux de sa dernière épouse… Au casting, on retrouve Richard Gere, Uma Thurman et Jacob Elordi.