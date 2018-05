DIRECT. Regardez la cérémonie d'ouverture du 71e Festival de Cannes

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CANNES

: Outre les stars internationales, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a monté les marches tout à l'heure, accompagnée des producteurs du cinéaste russe Kirill Serebrennikov. Sélectionné en compétition, il ne sera sans doute pas à Cannes car Moscou lui interdit de voyager. L'Iranien Jafar Panahi, lui aussi sélectionné, devrait également rater le festival à cause du régime politique de son pays.







(Alberto PIZZOLI / AFP)



: Les nouvelles sont rassurantes : il a été victime d'un malaise ce week-end mais il est rentré chez lui dimanche, après une courte hospitalisation. En revanche, on ne saura que demain si L'homme qui tua Don Quichotte sera bien projeté dans dix jours en clôture du festival. Son film maudit, qui a finalement vu le jour après un premier tournage avorté il y a 20 ans, est menacé par un conflit avec un de ses producteurs.

: #cannes Des nouvelles de Terry Gilliam qui aurait fait un AVC ? Une nouvelle manifestation de la malédiction autour de son film L’homme qui tua Don Quichotte ?

: La cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes suit son cours et (après quelques soucis techniques), vous pouvez en voir la fin dans ce direct.

: La montée des marches - et son festival de robes parfois étranges - a débuté. Vous pouvez la regarder, ainsi que la cérémonie d'ouverture, dans ce direct.







(Antonin THUILLIER / AFP)

: Le Festival de Cannes a pris acte des scandales sexuels révélés ces derniers mois dans le milieu du cinéma. Certains des faits reprochés au producteur Harvey Weinstein s'étaient déroulés à Cannes pendant le festival. Cette année, les festivaliers se voient distribuer un flyer rappelant les peines encourues pour harcèlement sexuel, avec un numéro de téléphone (+33 (0)4.92.99.80.09) pour toute victime ou témoin, et un mot d'ordre: "comportement correct exigé".

: "Est-ce que #MeToo aura un impact direct sur les films en compétition cette année, six, neuf mois après ? Pas spécialement. Il y a plusieurs femmes en compétition mais elles ne sont pas là à cause de leur genre, elles le sont grâce à la qualité de leur travail."



La place faite aux femmes au Festival de Cannes est encore un sujet de discussion cette année, sans doute encore plus après l'affaire Harvey Weinstein. Mais la présidente du jury, Cate Blanchett, assure que cela n'influencera pas les choix d'un jury qui, fait rare, est composé en majorité de femmes.



: Avant l'ouverture du festival, la traditionnelle présentation du jury de la compétition officielle a eu lieu cet après-midi. Le voici au complet avec, de gauche à droite, Léa Seydoux, Andreï Zviagintsev, Robert Guediguian, Ava Duvernay, Denis Villeneuve, Kristen Stewart, Cate Blanchett, Khadja Nin et Chen Chang.







(MUSTAFA YALCIN / AFP)

: La première montée des marches du Festival de Cannes va bientôt commencer, avant un film d'ouverture qui ne manque pas de stars au casting : ce sont Penelope Cruz et Javier Bardem qui tiennent les premiers rôles de Everybody Knows, du réalisateur iranien Asghar Farhadi. Le couple de stars a accordé une interview au journal de 20 heures de France 2, dont voici un premier extrait.





: Selfies, tweets et Netflix ont été désignés technologies “non grata” cette année à Cannes. Le président du festival Pierre Lescure et son délégué général Thierry Frémaux estiment qu’ils pourraient entacher l’image du festival. Cannes a-t-il un problème avec ces outils ? Réponse avec le Huffington Post.







(Alberto PIZZOLI / AFP)

: Présidente du jury à Cannes pour cette 71e cérémonie, l'actrice Cate Blanchett est sur tous les fronts. Féministe engagée, actrice polymorphe... Ses performances remarquées révèlent "une personnalité en perpétuel renouvellement", décrit Culturebox. Voici son portrait.









(DR)

: Le 71e Festival de Cannes ouvre ses portes ce soir avec Cate Blanchett, l'une des cofondatrices du mouvement "Time's up", comme présidente du jury. Mais quelle place l'un des plus grands festivals de films au monde offre-t-il aux actrices et réalisatrices ? Réponse avec notre journaliste Guillemette Jeannot.



<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>

: Le ministre de la Culture russe souhaite bonne chance à son compatriote, le réalisateur Kirill Serebrennikov, dont le film Leto figure en compétition officielle du Festival de Cannes. Une réflexion qui ne manque pas d'air, relève une journaliste de l'AFP sur Twitter (en anglais). Le réalisateur est en effet assigné à résidence en Russie... à cause d'une plainte du même ministère de la Culture.

: "Je pense qu'il est extrêmement important que des changements se fassent, il faut inclure les femmes, chercher la diversité." A quelques heures de l'ouverture du Festival de Cannes, le premier depuis l'affaire Weinstein, la présidente du jury, l'actrice Cate Blanchett, a assuré sur France Inter que le monde du cinéma devait changer.







(Uthisra Nithi/ Radio France)