DIRECT. Festival de Cannes : Tom Cruise va-t-il débarquer sur le tapis rouge en hélicoptère ? Suivez la deuxième journée sur la Croisette

: Sur les réseaux sociaux, le Festival partage un cliché du photocall de l'équipe du film Coupez ! de Michel Hazanavicius.

: Pourquoi l'armée russe n'arrive-t-elle toujours pas, comme dans la première phase du conflit, à progresser sur le terrain ? Retrouvez les explications de notre journaliste Franck Cognard, qui relève que la guerre est entrée dans une phase d'usure.

: LREM, quand les auteurs de violences ne sont pas condamnés : présomption d'innocence !



LREM, quand les auteurs de violences sont condamnés : c'est un honnête homme !

Quelle honte. Quel naufrage.



: Et personne ne s'insurge ???Où sont @Enthoven_R, @SophiaAram et consorts ? La justice a pourtant condamné Jérôme Peyrat, cet "honnête homme", pour violences conjugales, son ex-femme ayant eu 14 jours d'ITT. Et LREM l'a investi... https://t.co/cS0hnOPCu8

: La question n’est donc pas la justice (en l’espèce elle est passée et elle a condamné) mais la protection des hommes violents. Merci Stanislas Guerini de le dire avec autant de clareté. Au moins, les masques tombent. #MeToo #MeTooPolitique https://t.co/5qqAvQM002

: L'opposition continue de fustiger les propos de Stanislas Guérini sur la candidature de Jérôme Peyrat. L'ancien conseiller de l'Elysée a été reconduit en Dordogne malgré sa condamnation en 2020 à 3 000 euros d'amende avec sursis pour des violences conjugales sur son ex-compagne. "Si j'avais la conviction ou même le soupçon qu'on ait affaire à quelqu'un qui puisse être violent et coupable de violences sur les femmes, jamais je n'aurais accepté son investiture", a déclaré le délégué général du parti présidentiel.

: Difficile d'affirmer avec certitude quel jour de la semaine sera le plus chaud, mais cela pourrait être aujourd'hui. Demain, les températures maximales baissent près de l'Atlantique, dans le sud-ouest et vers la Méditerranée. Vendredi, températures globalement stationnaires.

: Ce record décadaire devrait être amélioré aujourd'hui, l'indicateur national approchera voire atteindra la barre des 22°C, un seuil atteint au plus tôt un 25 mai, en 1953.

: L'indicateur thermique national a atteint 21,28°C hier, un niveau record avant une troisième décade de mai, battant les 21,14°C du 16 mai 1992. Important de préciser qu'il s'agit de la période 1947-2022, car s'il avait existé en 1945, il aurait potentiellement été plus élevé. https://t.co/8ZoIm9Oww4

: Un ingénieur prévisionniste et nivologue de Météo France analyse les températures très élevées qui frappent la France. Environ 35 °C sont attendus dans le Sud cet après-midi.

: Cette journée est celle du grand-écart puisque la Croisette va recevoir pour la première fois le cinéaste Kirill Serebrennikov, 52 ans. Cet enfant terrible du cinéma russe, connu pour ses créations audacieuses et son soutien aux personnes LGBT+, va fouler le tapis rouge et ouvrir la compétition avec La Femme de Tchaïkovski.







: Tom Cruise débarque sur la Croisette avec Top Gun : Maverick, présenté hors compétition. Il est "l'un des acteurs dans l'histoire du cinéma qui dans ses choix, dans ses projets, dans son travail a le plus grand taux de réussite", salue Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes.



: La Biélorussie a introduit la peine de mort pour préparation d'attentat ou "tentative d'acte de terrorisme", selon un décret publié aujourd'hui et cité par les agences russes. Jusqu'à présent, seuls ceux ayant commis un tel acte étaient passibles d'exécution. Selon l'agence russe Interfax, le texte relève qu'aucune "préparation ou tentative" de crime n'est passible de peine de mort à l'exception de ceux qualifiés de "terroristes".

: Un chauffeur-routier a été licencié pour s'être rendu à un rendez-vous médical de dernière minute pour son fils de six ans lourdement handicapé, rapporte France 3 Occitanie. "Dès qu'on a un rendez-vous, on saute dessus, on le prend. On n'a pas le choix, sinon les délais d'attente sont monstrueux", relate le père de famille.

: Je n'en reviens pas de la déclaration de S. Guérini... J'ai beau être supportrice de la majorité et saluer des avancées en matière d'égalité femmes-hommes, c'est abérrant de dire un truc pareil...

: Guérini : le mépris des femmes conjugué au mépris de la justice

: La honte. Honte pour Stanislas Guérini, honte pour Emmanuel Macron s'il ne réagit pas. Pas possible que Jérôme Peyrat se présente, pas possible que Stanislas Guérini soit ministre de quoi que ce soit. Que dit notre nouvelle Première Ministre ?

: Les propos de Guérini sont inacceptables. Ce Peyrat a été condamné il n'y a pas discussion. Scandaleux ! Ignoble !

: Dans les commentaires, vous êtes également très nombreux à réagir après les propos du délégué général du parti de la majorité.

: L’indignité de @enmarchefr : condamné pour violences conjugales, «il [n'est] pas capable de violences sur les femmes» selon @StanGuerini 😱Je n’ai pas de mots pour cette vision de la soit disant grande cause du quinquennat !Quelle honte. https://t.co/qHbRTbFDsx

: Non @StanGuerini. Il n’y a pas de « en même temps » en matière de violences conjugales. Le candidat que vous avez investi a été condamné par la justice. Point. https://t.co/KmocVoTe5L

: Quel scandale ! @StanGuerini retirez ces propos et cette investiture honteuse https://t.co/wYs52zPRlN

: Les propos de Stanislas Guérini sur franceinfo à propos de la candidature de Jérôme Peyrat, sous les couleurs de la majorité, font bondir l'opposition. L'ex-conseiller de l'Elysée a été reconduit en Dordogne malgré sa condamnation en 2020 à 3 000 euros d'amende avec sursis pour des violences conjugales sur son ex-compagne.

: "Le système énergétique mondial est en faillite et nous pousse chaque jour un peu plus vers une catastrophe climatique."



Le dernier rapport de l'Organisation météorologique mondiale "enchaîne les désolants constats d'échec dans la lutte de l'humanité contre le dérèglement climatique", alerte le secrétaire général de l'ONU.

: Les auteurs du pillage d'une épave du IIe siècle avant Jésus-Christ ont été interpellés. Selon les informations de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, il s'agit de deux Antibois connus dans le milieu de la plongée. Ils ont reconnu les faits et disent agir par passion.







: Le ministère russe de la Défense annonce que 959 militaires ukrainiens, retranchés sur le site sidérurgique d'Azovstal de Marioupol, se sont rendus depuis lundi.

: .@MLP_officiel : "Nous sommes face à trois blocs : le Rassemblement national, la ZAD-NUPES, et Renaissance-En Marche. Le NUPES ne peut pas avoir 290 députés, ne racontons pas d'histoires aux Français. La carte magouille de Jean-Luc Mélenchon, je trouve ça honteux." #le79Inter https://t.co/LsRRvn15ul



: "La carte magouille de Jean-Luc Mélenchon, je trouve ça honteux et irrespectueux à l'égard des électeurs", déclare Marine Le Pen sur France Inter. "Ce n'est pas Premier ministre qu'il est, c'est 'Premier menteur' pour l'instant qu'il est", lance-t-elle.

: "Le problème majeur de ces festivals, c'est que plus personne ne promeut des films de cette façon désormais. Ça faisait rêver il y a vingt ans. Et déjà, ça n'était pas forcément très efficace."





Finis les soirées glamour, le caviar à la louche sur le paquebot de George Lucas pour le nouveau Star Wars, la reconstitution d'un galion espagnol avec 800 fêtards à bord pour le Pirates de Roman Polanski ? Eléments de réponse dans cet article.









: Après la lune de miel, les relations tournent à l'orage entre le Festival et les gros studios américains depuis les années 1980. Un problème de calendrier, de critiques trop sévère... "Le problème, c'est que Cannes a besoin d'Hollywood plus que l'inverse", reconnaît Gilles Jacob, ancien patron du Festival.

: Il gardera peut-être ses lunettes de soleil d'aviateur mais il troquera assurément sa combinaison de pilote pour un smoking de rigueur. Tom Cruise est attendu ce soir sur le tapis rouge du Festival de Cannes pour présenter la suite de Top Gun. L'occasion pour moi de me plonger dans les relations entre Hollywood et la Croisette, qui ont pris des chemins séparés depuis sept décennies.







(JEREMIE LUCIANI / FRANCEINFO)

: Une joie immense, et une tuile gigantesque. Quelques minutes après avoir remporté un succès historique sur le Giro, Biniam Girmay a vu son Tour d'Italie prendre fin d'une manière aussi insolite que malencontreuse. Alors que le coureur érythréen célébrait sa victoire sur la 10e étape hier, le bouchon de la bouteille de Prosecco qui l'attendait sur le podium l'a heurté au niveau de l'œil gauche. Transporté dans la foulée à l'hôpital pour des examens, il ne prendra pas le départ aujourd'hui. Nos confères de franceinfo sport vous raconte cette histoire.







