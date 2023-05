DIRECT. Festival de Cannes 2023 : Virginie Efira et Melvil Poupaud, duo vedette sur les marches pour le thriller "L'Amour et les forêts"

Ce qu'il faut savoir

Virginie Efira est devenue incontournable. L'actrice belge, omniprésente dans le cinéma français, est à l'affiche de deux films présentés sur la Croisette cette année. Le premier, L'Amour et les forêts, de Valérie Donzelli, est projeté hors compétition mercredi 24 mai à 20 heures, dans le cadre de la sélection Cannes Première. Dans cette adaptation du livre d'Eric Reinhardt, publié en 2014, elle incarne Blanche et Rose, des sœurs jumelles, dont l'une tombe amoureuse et sous l'emprise d'un homme, interprété par Melvil Poupaud. La lauréate du César de la meilleure actrice en février, pour Revoir Paris, joue également dans le premier film de Delphine Deloget, Rien à perdre, présenté vendredi dans la section Un certain regard. Suivez en direct cette nouvelle journée cannoise.

Deuxième présence cannoise pour Valérie Donzelli. L'actrice-réalisatrice revient sur la Croisette avec son septième film. Elle était présente en 2015 en compétition avec Marguerite et Julien. C'est durant ce tournage qu'elle a découvert le roman d'Eric Reinhardt. "J'ai été happée par ce récit, j'y ai trouvé des résonances avec ma vie de jeune fille, de jeune femme", raconte-t-elle dans Première.

Un roman polémique. Le livre d'Eric Reinhardt avait rencontré beaucoup de succès à sa sortie, obtenant le prix Renaudot des lycéens en 2014. Après la sortie de l'ouvrage, une jeune femme avait accusé l'écrivain d'avoir adapté des éléments de sa vie privée pour nourrir son récit, retraçait Le Monde. Des attaques qu'Eric Reinhardt avait récusées "catégoriquement", évoquant des "accusations calomnieuses" auprès du quotidien.

Deux films en compétition. La course à la Palme d'or se poursuit par ailleurs avec deux longs-métrages. Le premier, La Passion de Dodin Bouffant, du réalisateur franco-vietnamien Tran Anh Hung, avec Juliette Binoche et Benoit Magimel, est une adaptation de la bande dessinée éponyme de Mathieu Burniat. Projeté à 18h30, le film raconte l'histoire d'amour entre le gastronome Dodin et sa cuisinière Eugénie. Le second, projeté à 22 heures, marque la 12e présence en compétition du cinéaste italien Nanni Moretti. Avec Vers un avenir radieux, le réalisateur espère remporter un troisième prix à Cannes après celui de la mise en scène en 1994, pour Journal intime, et la Palme d'or en 2001, pour La Chambre du fils.