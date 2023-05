DIRECT. Festival de Cannes 2023 : "Monster" de Hirokazu Kore-Eda ouvre la compétition, "Le Retour" de Catherine Corsini très attendu

Ce qu'il faut savoir

Elle est l'une des cinéastes les plus attendus au Festival de Cannes. La réalisatrice française Catherine Corsini revient pour la troisième fois en compétition sur la Croisette, mercredi 17 mai, après 2001 (La Répétition) et 2021 (La Fracture). La présence du film Le Retour dans la Sélection officielle a créé la polémique, après des accusations portant sur les conditions de travail sur le tournage et le comportement de la cinéaste avec son équipe. Des manquements ont également été dénoncés concernant une scène à caractère sexuel impliquant une mineure. Le film est projeté à 22h30. Suivez la montée des marches dans notre direct.

Le Japonais Hirokazu Kore-Eda en "habitué". Le réalisateur japonais Hirokazu Kore-Eda revient lui aussi à Cannes. Il fait partie des réalisateurs régulièrement en compétition. Avec son dernier film, Monster, il concourt pour la Palme d'or une septième fois. Il a déjà gagné le prestigieux trophée en 2018 avec Une affaire de famille, après avoir glané le Prix spécial du jury en 2013, avec Tel père, tel fils. Le film est projeté à 19 heures.

Pedro Almodovar sur la Croisette. Le réalisateur espagnol fait son dixième passage par Cannes, mais cette fois pour une "séance spéciale" avec un moyen-métrage. Strange Way of Life, western de 31 minutes, peut se targuer d'un casting prestigieux, avec Pedro Pascal et Ethan Hawke. Le film est projeté à 15 heures.

Début de la compétition Un certain regard. En parallèle de la Sélection officielle, Un certain regard met en avant des jeunes talents du septième art. La compétition débute avec la projection du deuxième film de Thomas Cailley, Le Règne animal, avec Romain Duris et Adèle Exarchopoulos. Le film est projeté à 19h15.