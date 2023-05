DIRECT. Festival de Cannes 2023 : Lily Rose-Depp et The Weeknd présentent "The Idol", la très attendue nouvelle série HBO

Ce qu'il faut savoir

Casting glamour et sujet sulfureux ont toujours fait bon ménage sur la Croisette. Le premier épisode de la nouvelle série produite par la chaîne américaine HBO, The Idol, projetée en avant-première mondiale lundi 22 mai au Festival de Cannes, coche les deux cases. La pop-star canadienne The Weeknd, auteur des tubes Blinding Lights et Starboy, interprète un propriétaire de boîte de nuit au passé trouble qui va tenter de relancer la carrière d'une star de la musique incarnée par Lily-Rose Depp, fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp.

Cette série, diffusée à partir du 5 juin en France sur Amazon Prime Video, est réalisée par Sam Levinson, le créateur d'Euphoria. Elle est présentée comme "l'histoire d'amour la plus sordide de tout Hollywood", selon les mots de HBO, et sera dévoilée à Cannes à 22h30. Suivez en direct cette journée cannoise et cette montée des marches cinq étoiles.

Un article de "Rolling Stone" crée la polémique. Le départ précipité de la réalisatrice Amy Seimetz, à l'origine de la série avec The Weeknd, a fait naître les premières rumeurs. Son remplacement par Sam Levinson a fait gonfler le budget et changer l'orientation artistique et créative de la série, raconte le magazine américain Rolling Stone (en anglais), qui évoque un contenu explicitement sexuel. Une polémique que le chanteur a tenu à déminer sur Instagram en publiant un extrait de la série qui se moque du célèbre magazine.

Deux films en compétition. Lauréat du Grand Prix du jury en 2002 pour L'Homme sans passé, le réalisateur finlandais Aki Kaurismäki présente son cinquième film en lice pour la Palme d'or, Les Feuilles mortes, projeté à 16h45 au Grand Théâtre Lumière. L'autre long-métrage du jour, c'est Club Zero, de Jessica Hausner. Après Little Joe en 2019, il s'agit de la deuxième présence en compétition pour la réalisatrice autrichienne, membre du jury en 2021.