DIRECT. Festival de Cannes 2023 : Harrison Ford et le casting d'"Indiana Jones et le cadran de la destinée" attendus sur la Croisette

Ce qu'il faut savoir

Stars et paillettes sur la Croisette. Après Tom Cruise et Top Gun : Maverick en 2022, le Festival de Cannes s'offre une autre séance de prestige. Indiana Jones et le cadran de la destinée, cinquième volet des aventures du célèbre archéologue, est présenté hors compétition, en avant-première mondiale, jeudi 18 mai. Outre Harrison Ford, 80 ans, dans le rôle-titre, la distribution comprend l'acteur danois Mads Mikkelsen, l'Espagnol Antonio Banderas ou encore la Britannique Phoebe Waller-Bridge. Après une montée des marches très hollywoodienne, le film est projeté à 19 heures. Suivez notre direct.

James Mangold remplace Steven Spielberg. Steven Spielberg était venu présenter le quatrième volet, Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal en 2008 sur la Croisette. Cette fois, le réalisateur n'est que producteur délégué, laissant sa place derrière la caméra au réalisateur américain James Mangold, à qui l'on doit notamment Walk the Line, Logan ou encore Copland.

La dernière d'Harrison Ford. A 80 ans, l'acteur américain incarne pour la dernière fois l'aventurier. S'il ne faut jamais dire jamais avec Hollywood, Harrison Ford va bel et bien ranger son chapeau et son fouet. Il ne participera pas à la série sur Indiana Jones qui est en développement chez Disney+.

Deux films projetés en compétition. Du côté de la Sélection officielle, le jury va découvrir deux nouveaux films en lice pour la Palme d'or. Jeunesse (Le Printemps), du réalisateur chinois Wang Bing, suit les trajectoires de jeunes ouvriers dans une usine textile en Chine. Black Flies, du Français Jean-Stéphane Sauvaire, met en scène Sean Penn et Tye Sheridan. Ils incarnent deux urgentistes confrontés à l'extrême violence à New York.