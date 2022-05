DIRECT. Festival de Cannes 2022 : tapis rouge pour la soirée anniversaire de la 75e édition

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CANNES

: Les frères Dardenne, habitués de Cannes, sont de retour au Festival avec Tori et Lokita, présenté en compétition officielle. Voici quelques images de la montée des marches de l'équipe du film.















: "J'ai pratiqué plusieurs supports, mais au final, ce que je préfère, c'est faire des films comme je les faisais au début. Ce n'est que sur un grand écran qu'on retrouve tout le pouvoir d'une histoire." Paolo Sorrentino, Colloque sur l'avenir du cinéma.#Cannes2022 #Rencontre

: "Nous vivons la fin d’un cycle avec le Covid. Tout sera différent. Le cinéma a changé, le spectateur aussi." - "We are living the end of a cycle with the Covid. Everything will be different. The cinema has changed, so has the spectator."Costa-Gavras 🎬#Rencontre #Cannes2022

: Pour Guillermo Del Toro, la vraie question aujourd'hui est : "Parlons-nous de la taille de l'écran ou de celle de l'idée ?"-"I think we have to question if we’re arguing about the size of the screens or the size of the idea" #Rencontre #Cannes2022 https://t.co/EEzTha9UoS



: Une rencontre sur l'avenir du cinéma se tient au Festival de Cannes cet après-midi. "Parlons-nous de la taille de l'écran ou de celle de l'idée ?", s'interroge notamment le réalisateur mexicain Guillermo del Toro. "Nous vivons la fin d’un cycle avec le Covid. Tout sera différent. Le cinéma a changé, le spectateur aussi", déclare de son côté Costa-Gavras.



: Dans quelques jours, Pierre Lescure quittera la présidence du Festival de Cannes. La ville a tenu à lui rendre hommage avant son départ, saluant le travail de l'amoureux du cinéma.









: Ils ne sont pas comédiens, mais eux aussi rythment la montée des marches au Festival de Cannes. Qui sont les "métronomes", ces DJ chargés de la musique sur le tapis rouge ? Franceinfo culture vous en dit plus.







: Les palmiers de la Croisette ont été secoués en ce début de deuxième semaine par Crimes of the Future de David Cronenberg. Entouré de Viggo Mortensen, Léa Seydoux ou encore Kristen Stewart, le cinéaste a embrasé le tapis rouge en début de soirée. Retour en images.





: Sandrine Kiberlain et Vincent Macaigne excellent dans le dernier film d'Emmanuel Mouret, qui explore les possibilités d'une parfaite relation extraconjugale. Chronique d'une liaison passagère a été présenté hors compétition dans la sélection Cannes Première. Critique.

: Les Crimes du futur de David Cronenberg parachève l’œuvre du cinéaste canadien. Le réalisateur canadien David Cronenberg est pour la sixième fois en compétition à Cannes avec un film qui en perturbera plus d’un, et où il renoue avec la science-fiction d’horreur qui contamine toute son œuvre. Critique.

: Poings levé et fumigènes noirs brandis. Elles sont aussi arrivées sur les marches avec une banderole aux noms des 129 victimes de féminicides en France comptabilisées depuis le précédent Festival de Cannes en juillet 2021. Elles, ce sont les membres du mouvement dit des "colleuses" qui partout en France apposent des messages sur les murs des villes.