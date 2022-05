DIRECT. Festival de Cannes 2022 : le réalisateur culte David Cronenberg présente "Les Crimes du futur" en compétition officielle

Ce qu'il faut savoir

Parfum de scandale sur la Croisette, lundi 23 mai. Un an après le couronnement de Titane de Julia Ducournau, le réalisateur culte David Cronenberg conte, dans Les Crimes du futur, une histoire d'ablation d'organes à vif qui promet de soulever les cœurs les mieux accrochés. Le Canadien fouille les corps et les âmes depuis un demi-siècle dans des films tournés comme des cauchemars, où s'exprime une violence refoulée faite de sexualité déviante et de technologie dévorante. Son film, qui réunit Léa Seydoux, Kristen Stewart et Viggo Mortensen, est présenté en compétition officielle à 21h30 lundi soir. Suivez notre direct.

Park Chan-wook de retour à Cannes. Le réalisateur et scénariste sud-coréen, révélé par Old Boy, revient lundi à Cannes avec Decision to leave, un film particulièrement attendu. La Corée du Sud est très présente dans cette 75e édition du festival, via notamment Hunt, réalisé par l'acteur de Squid Game.

Cédric Jimenez présente Novembre, un polar sur les attentats du 13-Novembre. Novembre, de Cédric Jimenez, est un polar racontant cinq jours de traque fébrile, à la recherche des terroristes des attentats du 13-Novembre à Paris. "Un traumatisme d'une violence inouïe" qui rend ce film "important", a jugé Cédric Jimenez lors d'une conférence de presse lundi. Son long-métrage, hors compétition, a été accueilli triomphalement.

Rachid Bouchareb dévoile le film Nos Frangins. Le réalisateur d'Indigènes et Hors-la-loi présente le film Nos Frangins à Cannes Première lundi, une œuvre sur l'affaire Malik Oussekine, ce jeune étudiant battu à mort par des policiers en 1986.