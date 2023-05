Festival de Cannes 2023 : "L'Enlèvement" de Marco Bellocchio, en compétition, parle du catholicisme sous un jour peu connu

Palme d'honneur au Festival de Cannes 2021, on ne présente plus Marco Bellocchio, qui participe à la compétition au côté de deux autres compatriotes, Nanni Moretti et Alice Rohrwacher

Après une sélection en compétition 2019 avec Le Traître et avoir reçu une Palme d'honneur en 2021, Marco Bellocchio est en compétition avec L'Enlèvement, l'étrange histoire d’enlèvement d’un jeune garçon juif par l’Eglise catholique dans les années 1850-60 à Bologne, une pratique relativement courante à l’époque.

Couleur politique

A Bologne en 1858, les autorités interviennent sous l’ordre du cardinal chez la famille Mortara pour prendre leur fils Edgardo, au prétexte qu’il a été baptisé encore bébé à leur insu. La loi pontificale est péremptoire : il doit être éduqué dans l’Eglise catholique. Bouleversée, la famille contre-attaque en vain face à un Pape intransigeant, occupé à renforcer son pouvoir vacillant face à une opinion publique de plus en plus libérale.

Inspiré d’une histoire vraie, L'Enlèvement a le mérite de révéler auprès du plus grand nombre des pratiques de l’Eglise catholique peu connues, encore en cours au XIXe siècle. Scandaleux et abusifs, les enlèvements d’enfants arrachés à leur famille, convertis de force et parfois enrôlés dans le clergé, est révoltant. Marco Bellocchio s’empare de cette histoire incroyable en y mettant toute sa "foi", l’affaire Edgardo Mortara prenant une couleur politique, dans une Italie fin de siècle qui s’éloigne progressivement de l’emprise pontificale.

Précipitation

Marco Bellocchio choisit une caméra nerveuse et baigne de ténèbres cette histoire traumatisante, en prenant le point de vue de la famille Mortara. Il privilégie toutefois un peu trop l’émotion en la surlignant à répétition. L’on ne capte pas également tout à fait l’acharnement de l’Eglise à s’accaparer cet enfant, sans envergure particulière, hormis celle d’être le cadet d’une riche famille juive. L’image du Pape (Enea Sala), très présent dans la seconde partie, est aussi un peu trop diabolisée.

Aussi, le développement s’éternise trop en longueur, et l’issue inattendue du récit, une fois Edgardo devenu adulte, est moins maîtrisé dans sa mise en scène, un peu précipité. L'Enlèvement vaut donc principalement pour son sujet, la réalisation ne convaincant pas totalement, au regard de l’avis partagé de nombre de festivaliers.

La fiche

Genre : Drame historique

Réalisateur : Marco Bellocchio

Acteurs : Paolo Pierobon, Enea Sala, Leonardo Maltese, Fausto Russo Alesi, Barbara Ronchi, Fabrizio Gifuni

Pays : Italie / France / Allemagne

Durée : 2h15

Sortie : 25 octobre 2023

Distributeur : Ad Vitam