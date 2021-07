Cinéma : le festival de Cannes se met au vert

À Cannes (Alpes-Maritimes), le tapis est toujours rouge, mais le festival, lui, se veut de plus en plus vert, plus écolo, avec moins de déchets. Le tapis est ainsi moins souvent changé. Comme rien ne se perd, ce célèbre tapis sera récupéré par une association et réutilisé. Dans le Palais des festivals, les bouteilles en plastique ne sont plus utilisées. Les dossiers de presse se limitent au strict minimum pour économiser du papier. Des voitures hybrides ou électriques sont utilisées pour transporter les stars.

Une sélection "Le cinéma pour le climat"

Cannes se veut exemplaire. L’écologie se trouve aussi sur les écrans, avec pour la première fois, une sélection baptisée "Le cinéma pour le climat" de sept longs-métrages très différents. On y trouve Bigger than us un film produit par une actrice engagée, Marion Cotillard. "Peut-être que le cinéma ne change pas le monde, mais en tout cas, il peut le faire évoluer, parce qu’il peut interpeller les gens", affirme l’actrice.