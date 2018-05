Cinéma : le "Don Quichotte" de Terry Gilliam joue sa projection au festival de Cannes devant les tribunaux

"L'Homme qui tua Don Quichotte" de Terry Gilliam est sélectionné au festival de Cannes, mais le tribunal de grande instance de Paris examine lundi la demande du producteur Paulo Branco d'en interdire la projection.

Verra-t-on un jour l'adaptation du Don Quichotte de Cervantès par Terry Gilliam ? Alors que le projet de L'Homme qui tua Don Quichotte a été avorté plusieurs fois en deux décennies, le réalisateur américain voit la diffusion de son film au festival de Cannes (prévue en clôture le 19 mai) et sa sortie en salles menacées par le producteur Paulo Branco. C'est une affaire de droits d'auteur qui empoisonne l'ancien membre des Monty Python.

Il y a presque deux ans jour pour jour, Terry Gilliam et le producteur Paulo Branco annonçaient pourtant tout sourire leur collaboration à Cannes. Mais après s'être notamment opposés sur le budget, le casting et le tournage du film, les deux hommes mènent désormais une lutte judiciaire sanglante qui rebondit devant le tribunal de grande instance de Paris, qui examine l'affaire en urgence, lundi 7 mai.



Paulo Branco passe son temps et toute son énergie à faire en sorte que ce film ne puisse être vu.Terry Gilliam

Depuis, L’Homme qui tua Don Quichotte a été sélectionné à Cannes. Les organisateurs du festival ont dénoncé un passage en force de Paulo Branco, ce que l’intéressé n’a pas apprécié. Christophe Honoré, en compétition à Cannes avec Plaire, aimer et courir vite, connaît bien Paulo Branco : "Honnêtement, je ne saisis pas très bien ce qui les oppose. J’imagine que c’est des questions de droit, des questions d’argent, je ne doute pas que sa colère soit légitime. Il aime se battre, il ne craint aucun adversaire… Je suis évidemment partagé entre l’affection que j’ai pour Paulo et mon envie de cinéphile de découvrir au plus vite ce film."

Le tribunal de grande instance de Paris pourrait ne rendre sa décision que mercredi, après le début du festival. Il s'agit d'une épée de Damoclès ou plutôt de Cervantès qui ajoute, au choix, à la légende ou à la malédiction qui entoure ce film depuis un quart de siècle.