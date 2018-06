Cannes : un "prince" accusé de viol par une jeune mannequin pendant le festival

Une mannequin italienne explique avoir été violée par un homme qu'elle décrit être un "prince", le 9 mai, pendant le festival.

Les faits se déroulent le 9 mai dernier au soir, à Cannes. En plein festival, deux passants qui se promènent près de la Croisette entendent des cris venant d'un appartement, raconte Nice-Matin (article abonnés) lundi 4 juin. Ils montent, frappent à la porte et trouvent un homme nu et une femme "prostrée", "en pleurs". Elle a du sang sur la joue. L'homme porte, lui, des traces de griffures. Il s'agit de Sofia, un mannequin italien âgé de 25 ans, et de celui qu'elle présente comme un "prince". Elle accuse ensuite ce dernier de "viol".

Elle décrit avoir été frappée puis violée

Le "prince" est rapidement placé en garde à vue, mis en examen puis incarcéré à la maison d'arrêt de Grasse le 11 mai, décrit Nice-Matin. Lui parle d'un rapport sexuel "consenti" et "conteste les faits de viol". La version du mannequin est différente.

D'après elle, l'homme qu'elle avait connu quelques jours plus tôt s'est montré insistant. Alors qu'elle souhaitait quitter l'appartement qu'il louait à ce moment-là, l'homme l'en a empêchée. Elle dit avoir alors reçu "une gifle, des coups de poing et des coups de coude". Sofia raconte ensuite avoir été déshabillée, jetée sur le lit, violée, puis tirée par les cheveux jusqu'au balcon et étranglée, avant que les deux témoins n'interviennent.