Cannes : la sélection "Un certain regard" fait la part belle aux premiers films

La liste des films sélectionnés pour "Un certain regard" au Festival de Cannes 2019 a été annoncée ce jeudi 18 avril par le délégué général Thierry Frémaux. On y trouve Christophe Honoré, Zabou Breitman, Albert Serra ou encore Bruno Dumont, et une belle brochette de premiers films.

Zabou Breitman, lors du Festival de Cannes 2018 (NIVIERE/VILLARD/SIPA)