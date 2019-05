Cannes : dans le quotidien des petites mains du festival

Pendant que les projecteurs se braquent sur le tapis rouge et ses stars, et que les photographes luttent pour obtenir le meilleur cliché, les petites mains de Cannes (Alpes-Maritimes) travaillent dans l'ombre. Les équipes de France 2 ont choisi de les mettre en lumière. Marion Rohart est fleuriste et ses clients sont aussi prestigieux que l'hôtel Martinez. Des clients prestigieux, mais tout aussi intransigeants. "S'il y a le moindre [détail] qui ne va pas, ils vont nous envoyer une photo et nous dire de le changer", explique-t-elle. Dans un grand hôtel, un majordome emporte une robe destinée à une star jusqu'à la lingerie, où Patricia Bor, va en prendre le plus grand soin.

Des coulisses à la Croisette

Lorsque la nuit tombe sur la Croisette, un autre homme de l'ombre entre en action. Stéphane est garde du corps, ce soir-là, il protège la fille d'un homme d'affaires. Dans une loge, coiffeuses et maquilleuses s'occupent de jeunes actrices qui vont réaliser une séance photo. Quelques heures plus tard, elles sont prêtes à prendre la lumière.

