Cannes 2023 : la Croisette se prépare à dire au revoir au Festival

Vendredi 26 mai, c'est déjà l'heure de présenter les deux derniers films en compétition, tandis que les films les plus appréciés par la critique ont commencé à émerger.

C'est la dernière ligne droite au Festival de Cannes, où deux films doivent encore être projetés ce vendredi 26 mai, avant que le jury ne se retire pour décerner la Palme d'or samedi soir. Cette 76e édition a été marquée par le retour des stars hollywoodiennes et la présence record de réalisatrices.

Parmi les deux derniers films présentés, celui du double palmé Ken Loach. A 86 ans, le doyen de la compétition est attendu sur la Croisette avec The Old Oak, présenté comme son ultime long-métrage. Pourrait-il devenir le premier réalisateur à décrocher pour la troisième fois la récompense suprême du plus grand festival de cinéma au monde ? Il avait remporté sa première Palme d'or en 2006 avec Le vent se lève et la seconde en 2016 avec Moi, Daniel Blake. Sorry We Missed You, son dernier film, avait aussi été présenté en compétition à Cannes en 2019. The Old Oak se passe dans un village en déshérence d'anciens mineurs de charbon, que tentent de réveiller des réfugiés syriens. L'avenir incertain du dernier pub, The Old Oak, est au coeur de l'intrigue.

Le tout dernier film de la 76e édition en compétition présenté est celui de l'Italienne Alice Rohrwacher. Pour la troisième fois à Cannes, elle présentera La Chimera, sur un jeune archéologue mêlé à un groupe de pilleurs de tombes dans l'Italie des années 1980.

Aki Kaurismäki en tête des favoris

Qui succèdera donc à Ruben Östlund, Palme d'or l'an dernier avec Sans filtre et cette fois président du jury ? Pour le moment, c'est le réalisateur finlandais Aki Kaurismäki qui fait la course en tête avec son film Les feuilles mortes, selon le magazine professionnel Screen qui compile des critiques de la presse internationale. Sa romance, qui raconte la rencontre improbable entre une caissière de supermarché licenciée pour le vol d'un sandwich et un homme alcoolique, a en effet reçu un très bon accueil. Le réalisateur est l'un des rares à avoir été applaudis lors des séances de presse.

L'autre grand favori est le film de la Française Justine Triet, Anatomie d'une chute. Il dresse le portrait d'une femme accusée d'avoir tué son mari. Un autre coup de coeur des festivaliers est May December du réalisateur américain Todd Haynes. Un film sur les faux-semblants et le déni d'une relation interdite entre un mineur et une adulte, avec Julianne Moore et Natalie Portman.

Au total, 21 longs-métrages sont en lice cette année. Sept sont réalisés par des femmes, dont la benjamine de la compétition Ramata-Toulaye Sy, 36 ans. Après avoir visionné les derniers films, le jury se retirera dans une villa pour délibérer samedi et annoncer le palmarès en début de soirée.