Cannes 2019 : une pétition s'oppose à la remise d'une Palme d'or d'honneur à Alain Delon

Une pétition américaine contre la remise de la Palme d'or d'honneur à Alain Delon a été postée en ligne. Elle regroupe actuellement plus de 13 000 signataires. En cause : les déclarations controversées de l'acteur envers la communauté LGBT+ et les migrants.

Alain Delon lors du festival de Cannes en 2013 (LOIC VENANCE / AFP)