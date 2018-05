VIDEO. Festival de Cannes : "Nous n'avons plus le choix, quelque chose va changer" pour les femmes, assure Penélope Cruz

Ils sont les premières têtes d'affiches du 71e Festival de Cannes. Javier Bardem et Penélope Cruz ont répondu ensemble (chose rare) aux questions d'Anne-Sophie Lapix. Tous deux sont à l'affiche du film Everybody knows, d'Asghar Farhadi, projeté en ouverture du Festival de Cannes mardi 8 mai.

Bien que réalisé par un iranien, Everybody knows est film en espagnol et qui se déroule en Espagne. Penélope Cruz explique : “Nous étions très emballés par cette idée. Asghar Farhadi nous a appelés il y a 5 ans et nous a associés à tout le processus de création. Il nous a fait sentir que nous faisions partie de ce projet.”

Javier Bardem confirme : "Il a pris beaucoup de temps pour écrire le scénario, confirme Javier Bardem. Il a passé beaucoup de temps en Espagne, a étudié la langue, la culture, les coutumes et il sait ce que c'est que de jouer, quand sa sonne faux. Peu importe la langue, 'est une affaire d'acteurs, de connexions."

Le thriller commence sur une scène de mariage, pleine de joie, mais les choses vont rapidement s'effondrer. “Il met toujours les familles, les amis, les proches, au cœur de ses films, explique Javier Bardem. C'est là que la vérité éclate, peut-être qu'elle n'est pas visible à l'extérieur, mais au sein des familles, les gens sont tels qu'ils sont et que les conflits surgissent."

Penélope Cruz estime que "quelque chose va changer" pour les femmes

Le film ouvre la compétition du Festival de Cannes, ce qui peut être à la fois prestigieux et intimidant. "Vous ressentez à la fois du plaisir et de la nervosité, confesse Penélope Cruz. On est là, tous ensemble, et on a mis tout notre cœur dans ce film. Cannes peut être rude."

La 71e édition du Festival de Cannes est marquée par le changement de la place des femmes. En Espagne, Penélope Cruz a participé à la journée des femmes et évoque la cause féministe. "C'est important, ce n'était pas juste symbolique, nous n'avons plus le choix, quelque chose va changer, pour toujours, j'ai l'espoir que cela va changer profondément, car c'est ce qui est juste. Nous devons le faire ensemble, hommes et femmes réunis." "Il faut éduquer les enfants dès le plus jeune âge et leur apprendre à se respecter, peu importe la couleur de la peau, les origines, ou le sexe", ponctue Javier Bardem.

