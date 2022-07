Natalie Portman revient en super-héroïne dans "Thor 4" : "Je me suis sentie puissante pour la première fois de ma vie"

Elle n'avait plus joué dans un film du Marvel Cinematic Universe (MCU) depuis Thor 2 : le Monde des Ténèbres, sortie en 2013 : Natalie Portman revient dans la bataille par la grande porte dans le quatrième volet des aventures du dieu du tonnerre, Thor : Love and Thunder, qui sort mercredi 13 juillet au cinéma. L'actrice israélo-américaine retrouve son personnage, le Docteur Jane Foster, brillante scientique et petite-amie de Thor dans les premiers films. Mais celle-ci se voit propulsée cette fois-ci tout en haut de l'affiche puisqu'elle se voit dotée des pouvoirs miraculeux pour devenir la puissante Mighty Thor, capable de manipuler le célèbre marteau Mjöllnir.

C'est le réalisateur du film, Taika Waititi, qui a convaincu la comédienne de 41 ans de revenir dans la partie. Alors qu'elle pensait que son histoire avec Marvel était terminée, la lauréate de l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Black Swan en 2011 s'est même vu confier le rôle "le plus physique" qu'elle n'ait jamais connu, puisqu'il lui aura fallu suivre un entraînement physique de près de dix mois avant d'enfiler son costume de super-héroïne. Franceinfo a rencontré Natalie Portman, à quelques jours de la sortie du film en France.

Franceinfo Culture : voilà neuf ans que vous n'aviez pas incarné le Docteur Jane Foster. Dans ce film, elle acquiert des pouvoirs et devient Mighty Thor. Qu'avez-vous ressenti au moment d'enfiler ce costume de super-héroïne ?

Natalie Portman : C'était si drôle ! Je me souviens de ce que j'ai ressenti au moment du premier essayage avec notre géniale costumière Mayes Rubeo. J'ai enfilé le costume et appelé Taika Waititi pour lui dire : "J'espère t'avoir dit combien je suis reconnaissante de cette opportunité ?" Je me souviens m'être dit à ce moment-là : "Mais quel travail incroyable tu as !". C'est tellement cool de porter un costume de super-héros dans le cadre professionnel.

C'est un rôle qui est plus physique que dans vos précédents films Marvel. Quel type d'entraînement avez-vous suivi pour devenir Mighty Thor ?

Je me suis entraînée avec Naomi Pendergast pendant plusieurs mois, avant et pendant le tournage. Elle a été formidable avec moi. J'ai bien sûr fait beaucoup de musculation, comme soulever des poids lourds. On a aussi beaucoup travaillé les muscles plus fins, qui sont nécessaires pour supporter les muscles plus larges. Mon personnage mesure 1,80m et moi, je fais 1,61m. Donc il a fallu utiliser beaucoup de "magie" et de techniques pour créer mon look de Mighty Thor. Mais c'était vraiment incroyable de me sentir puissante pour la première fois de ma vie.



Taika Waititi a déclaré que dans les premiers "Thor", Jane Foster n'était "probablement pas la version la plus excitante du personnage féminin que nous attendons de ces genre de films". Qu'aimez-vous le plus dans la nouvelle Jane ?

J'aime le fait que cette Jane, lorsqu'elle se transforme en Mighty Thor, devienne une héroïne forte, surpuissante, capable de dominer n'importe qui. Mais en même temps, elle conserve les faiblesses qui font d'elle une personne normale. Elle continue à avoir peur, à douter, ce sont des sentiments que n'importe quel être humain peut ressentir et contre lesquels nous sommes toujours amenés à lutter. Dans le film, Jane affronte directement sa plus grande peur et doit se battre pour préserver ce qu'elle aime le plus, même quand ça l'effraie, et je trouve ça très fort. Pour moi, c'est bien plus pertinent qu'un personnage qui serait toujours au-dessus du lot et qui saurait toujours exactement quoi faire de n'importe quelle situation.

Jane Foster (Natalie Portman) est de retour dans le costume de Mighty Thor, au côté de son ex-petit ami le dieu du tonnerre (Chris Hemsworth). (MARVEL STUDIOS)

Que pensez-vous de l'évolution des personnages féminins dans le MCU ?C'est prodigieux de revenir dans l'univers Marvel dans cette période qui met en avant tant de super-héroïnes. Quand j'étais enfant, il n'y en avait qu'une à laquelle je pouvais m'identifier. Je me disais : "OK, c'est une fille, donc je suppose que c'est moi." Aujourd'hui, il y a une telle variété de personnalités féminimes, et ça pourrait se développer encore plus. Mais je pense que désormais, les enfants peuvent s'identifier à un super-héros pour son caractère plutôt que par rapport à ses origines.

Hormis Mighty Thor, quelle est votre héroïne Marvel préférée ?

J'adore Valkyrie bien sûr (son acolyte dans Thor : Love and Thunder, NDLR), mais j'aime aussi beaucoup Captain Marvel, Black Widow... Il y a tant de femmes fantastiques maintenant.

Chris Hemsworth a déclaré qu’il aimerait continuer à jouer Thor. Aimeriez-vous que Mighty Thor / Jane Foster revienne encore à l'avenir ?

J'adorerais, oui ! Mais pour l'instant, je n'ai pas eu d'informations sur la suite, je ne peux rien vous partager...

Vous avez également marqué la saga Star Wars. Ewan McGregor et Hayden Christensen ont fait leur grand retour dans la série Disney+ "Obi-Wan Kenobi". Aimeriez-vous, comme eux, rejouer un jour votre personnage de Padmé Amidala ?

Je n'en ai aucune idée. Le personnage est mort donc... Donc je ne sais pas vraiment. Et personne ne me l'a demandé, donc je ne sais pas.

"Thor : Love and Thunder", de Taika Waititi, avec Natalie Portaman, Chris Hemsworth et Christian Bale. Sortie au cinéma le 13 juillet 2022.