"Elle est dans un combat pour imposer l'école" : l'actrice Alexandra Lamy incarne Louise Violet dans un film d'époque

Samedi 2 novembre, le 13 Heures rencontre Alexandra Lamy, à l'affiche de "Louise Violet", où elle incarne une institutrice au siècle dernier qui va tout faire pour imposer l'école devenue laïque et obligatoire dans des campagnes assez récalcitrantes.

Samedi 2 novembre, rendez-vous dans une école pour rencontrer Alexandra Lamy et son personnage, une institutrice militante en 1889. "Je me rappelle que tout le monde pensait que j'étais un petit génie (…) parce que je savais déjà lire", se souvient-elle, alors qu'elle était "un peu feignante, un peu dissipée" à l'école. Elle compare son personnage avec ses débuts d'actrice "dans les années 2000", où il était plus difficile pour les femmes d'"avoir des premiers rôles et des rôles qui ont des choses à raconter".

"On me sortait par la porte, je rentrais par la fenêtre"

Alexandra Lamy se décrit néanmoins comme "tenace". Elle raconte : "On me sortait par la porte, je rentrais par la fenêtre. Les castings, je les ai souvent eus au deuxième coup". L'actrice se souvient aussi des critiques : "Je m'en suis pris et je me suis dit ce n'est pas grave, ça m'a endurcie, je suis fière de moi". Son objet fétiche : un petit cahier sur lequel elle écrit au critérium.

