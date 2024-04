Eleanor Coppola, cinéaste et compagne de Francis Ford Coppola, est morte à 87 ans

La réalisatrice Eleanor Coppola, qui a signé Au cœur des ténèbres : l'apocalypse d'un metteur en scène le tournage du film Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, son époux, s'est éteinte vendredi 12 avril à l'âge de 87 ans, a annoncé sa famille. La cinéaste est morte entourée des siens à son domicile de Rutherford, en Californie, ont indiqué ses proches dans un communiqué transmis à l'agence américaine Associated Press.

Le documentaire Aux cœurs des ténèbres : l'apocalypse d'un metteur en scène (Hearts of Darkness : A Filmmaker’s Apocalypse, 1991) est le récit d'un tournage chaotique de 238 jours, aux Philippines, pendant lequel l'un des membres de l'équipe de construction a trouvé la mort, rappelle Associated Press. Le comédien Martin Sheen a également eu une crise cardiaque et les décors détruits par un typhon.

Ce document exceptionnel, sur une expérience cinématographique hors normes, est pourtant l'œuvre du hasard. "J'avais réalisé quelques petits films d'art au début des années 70, expliquait Eleanor Coppola à Deadline en 2017 rapporte Variety. "Mais lorsque j'ai reçu cette caméra aux Philippines, j'étais tout simplement fascinée par le fait de regarder dans le viseur. J'ai vraiment réagi à cela". C'est d'une soixantaine d'heures de tournage qu'elle tirera le film qui remportera un Emmy (les récompenses de la télévision américaine) en 1992, plus d'une décennie après la sortie d'Apocalypse Now (1979).

Première fiction à 80 ans

À l'âge de 80 ans, en 2016, Eleanor Coppola décide de se mettre à la fiction. D'abord Paris Can Wait, puis quatre ans plus tard, Love Is Love Is Love.

Née Eleanor Neil le 4 mai 1936, à Los Angeles, la réalisatrice avait épousé Francis Ford Coppola en 1963. De leur union sont nés trois enfants : Gian-Carlo, mort à 22 ans dans un accident de bateau, la réalisatrice Sofia Coppola et le cinéaste Roman Coppola. Eleanor Coppola avait aussi documenté le travail de ses enfants.

La nouvelle de sa disparition intervient au lendemain de l'annonce de la présence en compétition du dernier film de Francis Ford Coppola, Megalopolis, au prochain festival de Cannes. Le réalisateur américain revient sur la Croisette avec le projet d'une vie, comme l'avait été Apocalypse Now, pour lequel il a décroché une Palme d'or.