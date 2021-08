"Dune", Ridley Scott, Oscar Isaac : le retour d'Hollywood à la Mostra de Venise

Tous ne feront pas le voyage, mais Hollywood reprend le chemin de Venise : la lagune a retrouvé grâce aux yeux des grands studios, qui se bousculent pour présenter leurs dernières productions à la Mostra, idéalement placée en amont de la saison des Oscars. Timothée Chalamet, Zendaya, Kristen Stewart, Kirsten Dunst, Matt Damon et Ben Affleck... Les mégastars sont nombreuses au générique des films présentés du 1er au 11 septembre 2021.

"Dune", l'événement

L'événement le plus attendu est sans doute la projection de Dune, le très gros projet hollywoodien porté par Denis Villeneuve. Ce space-opéra, attendu avec impatience au-delà de la "fan base" de l'univers de science-fiction imaginé par le romancier visionnaire Frank Herbert, a été reporté à moult reprises en raison de la crise sanitaire. Sa programmation à la Mostra, hors compétition, est un des signes de la volonté de l'industrie hollywoodienne de laisser enfin la pandémie derrière elle et de redémarrer.

Et pour séduire le grand public, les producteurs ont sorti la grosse artillerie : au générique, des étoiles montantes adulées sur les réseaux comme le franco-américain Timothée Chalamet (dans le rôle principal, de Paul Atréides) ou l'ancienne ado-star de Disney Zendaya, 24 ans, mais aussi Javier Bardem, Rebecca Ferguson...

Oscar Isaac, une des stars du Festival

Présent lui aussi au générique de Dune, Oscar Isaac, habitué des superproductions comme Star Wars mais vu aussi chez les frères Coen (Inside Llewyn Davis), promet d'être l'une des figures incontournables de Venise cette année. Cet Américain, d'origine guatémaltèque, est également à l'affiche d'un film en compétition, The Card Counter, avec Willem Dafoe, signé Paul Schrader, un réalisateur qui s'est d'abord fait connaître comme fidèle complice et scénariste de Martin Scorsese, de Taxi Driver à Raging Bull.

Isaac partage également, avec Jessica Chastain, l'affiche d'une série évènement dévoilée sur la Lagune, Scenes from a marriage. Le duo interprète un couple en crise dans une relecture d'Ingmar Bergman, qui fait saliver les amateurs du genre : elle est signée du talentueux créateur israélien Hagai Levi, à l'origine de la série qui a donné en France En Thérapie.

Le retour du duo Ben Affleck et Matt Damon

Les fans de grand spectacle devraient également se régaler avec Le dernier duel, ultime opus de Ridley Scott, réalisateur de Blade Runner et Gladiator. Le film, qui se passe cette fois dans la France du Moyen-Âge, permet le retour d'un duo de stars, Ben Affleck et Matt Damon. Un quart de siècle après s'être fait connaître avec Good Will Hunting, qu'ils avaient écrit, les deux complices se partagent à nouveau l'écriture du scénario, et l'écran.

Enfin, Venise honorera l'actrice sexagénaire Jamie Lee Curtis, qui doit recevoir un Lion d'Or pour l'ensemble de sa carrière. Halloween Kills, nouvel épisode de la franchise de films d'horreur Halloween, initiée à la fin des années 1970 par le maître du genre, John Carpenter et dans laquelle elle jouait déjà adolescente, sera d'ailleurs présenté à Venise.