"Dune II" de Denis Villeneuve domine toujours le box-office français avec plus de deux millions de spectacteurs

Dune : deuxième partie continue de caracoler à la première place du box-office français, avec plus de 2,3 millions de spectateurs pour sa deuxième semaine en salles, selon les chiffres de CBO Box Office publiés mercredi 13 mars. Le film de Denis Villeneuve qui réunit un casting cinq étoiles (Timothée Chalamet, Zendaya, Léa Seydoux, Austin Butler) explose une fois encore les chiffres. Grand spectacle de science-fiction sur fond d'intrigue politique et religieuse, prenant place sur la planète désertique d'Arrakis imaginée par l'auteur américain Frank Herbert, le film de près de trois heures domine largement le classement des entrées.

Le long métrage de James Hawes avec Anthony Hopkins Une vie s'accroche à la deuxième place, avec un peu plus d'1 million d'entrées, trois semaines après sa sortie. En troisième place, Boléro d'Anne Fontaine a attiré plus de 177.000 spectateurs, venus voir l'histoire de la création de l'œuvre éponyme par Maurice Ravel en 1928, pièce qui lui vaudra une renommée internationale. Suivent le biopic Bob Marley : one love, qui cumule 1 million 700.000 entrées depuis sa sortie, puis "Maison de retraite 2" et ses 1.300.000 spectateurs.

1. "Dune, deuxième partie": 1.000.326 entrées sur 994 copies (2.384.325 entrées en deux semaines)

2. "Une vie": 248.396 entrées sur 648 copies (1.032.947 entrées en trois semaines)

3. "Boléro": 1.77.724 entrées sur 511 copies (nouveauté)

4. "Bob Marley : One Love": 1.72.507 entrées sur 999 copies (1.709.717 entrées en quatre semaines)

5. "Maison de retraite 2": 1.57.376 entrées sur 786 copies (1.311.381 entrées en quatre semaines)