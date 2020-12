"Drunk" de Thomas Vinterberg remporte le Prix du Cinéma européen 2020 en version virtuelle

Avec Mads Mikkelsen dans le rôle principal, le film a remporté quatre récompenses : meilleur film, meilleur acteur, meilleur réalisateur et meilleur scénariste.

Les Prix du Cinéma européen 2020 ont récompensé dans la nuit du 12 au 13 décembre à Berlin le film Drunk (Another Round en anglais), qui s'est vu décerner ceux du meilleur film, revenus au producteur danois Kasper Dissing, du meilleur réalisateur, à son compatriote Thomas Vinterberg, du meilleur acteur à Mads Mikkelsen, et du meilleur scénario à Tobias Lindholm et Thomas Vinterberg.

Le film raconte l'histoire de quatre profs de lycée qui veulent vérifier l'assertion d'un chercheur soutenant que les humains naissent avec une carence de 0,5g d'alcool. Ils décident de consommer quotidiennement l'équivalent pour en constater les effets.

Comédie humaine

Vinterberg maîtrise parfaitement son sujet en exposant nombre des travers de l'alcoolisme. Quatre copains, sobres, vieux routiers de l'enseignement, stables dans leur routine, basculent. Tous de milieux sociaux-culturels différents, ils vivent une expérience commune avec des conséquences individuelles qui recoupent la palette des effets de l'alcool. Le réalisateur danois poursuit en toute logique la "comédie humaine", détectable dans ses films, avec une acuité qui fait encore mouche.

Sélectionné au Festival de Cannes "virtuel" 2020, Drunk aurait sans doute interpellé les festivaliers. Sujet maintes fois traité au cinéma (Gervaise, Un singe en hiver, Barfly... adaptés de Zola, Blondin et Bukowski), l'alcoolisme selon Vinterberg se détache d'un exposé sur un cas particulier, pour atteindre les sciences sociales dans un sens plus général. Il étudie les effets de l'alcool, leur évolution et leurs conséquences, en les différenciant selon les individus : c'est là toute l'originalité du film.