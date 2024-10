"We Can End Homelessness" : le prince William réalise un documentaire sur les sans-abri

L'implication dans cette cause du prince de Galles, qui a plusieurs palais à sa disposition, attire déjà certaines critiques.

Après avoir allégé ses engagements pendant plusieurs mois en raison de la maladie de Kate, le prince William revient sur le devant de la scène avec un documentaire centré sur son engagement auprès des sans-abri, ponctué de souvenirs d'enfance avec sa mère.

Le film, We Can End Homelessness (Nous pouvons en finir avec la crise des sans-abri) est diffusé en deux parties, mercredi et jeudi soir 30 et 31 octobre sur ITV, puis vendredi 1er novembre sur Disney+, façon de toucher une audience mondiale. Ce documentaire relate essentiellement l'engagement du Prince William dans son projet "Homewards", destiné à aider les personnes sans domicile.

Cette initiative démontre une volonté de la part du futur roi et de sa femme Kate, tous deux âgés de 42 ans, de se montrer plus proches des Britanniques en rompant avec une communication royale traditionnellement guindée, pour imposer un ton plus personnel, voire intime.

La princesse de Galles s'est ainsi adressée directement au public pour révéler en mars qu'elle était atteinte d'un cancer, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux où elle était apparue face caméra, pâle et seule sur un banc. En septembre, c'est avec un film capturant de façon très cinématographique des instants de bonheur familial qu'elle avait annoncé la fin de sa chimiothérapie.

Une main tendue vers Harry ?

Si le frère cadet de William, Harry, multiplie les documentaires - le plus polémique étant celui produit avec sa femme Meghan sur Netflix fin 2022, dans lequel le couple réglait ses comptes avec la famille royale - cette démarche est plus inhabituelle pour l'aîné.

Dans ce film qui le suit pendant la première année du lancement de son projet Homewards, William convoque le souvenir de sa mère, la princesse Diana. Des photos inédites le montrent, âgé d'une dizaine d'années, au côté de sa mère et de Harry, dans un centre pour SDF.

Cette photo diffusée par Kensington Palace le 25 octobre 2024, montre la Princesse Diana avec son fils William âgé de 11 ans, aujourd'hui Prince William, Prince de Galles, lors de l'une de ses premières visites à l'association caritative The Passage à Londres, le 14 décembre 1993. (- / THE PASSAGE)

Plusieurs titres de presse, Daily Mail en tête, se sont mis à spéculer sur le simple fait que William prononce le nom de son frère, avec qui il est fâché, croyant y voir une main tendue.

"Ma mère nous a emmenés, Harry et moi", se souvient-il, dans des extraits déjà diffusés. "J'étais un peu anxieux, je ne savais pas trop à quoi m'attendre". Mais "ma mère a déployé son art habituel de mettre tout le monde à l'aise, en riant et en plaisantant avec tout le monde", poursuit-il. Ces visites, dit-il, lui ont ouvert les yeux sur un monde à mille lieues du sien et de l'univers feutré des résidences royales.

"Cela fait partie de mon rôle"

En Angleterre, quelque 178 500 foyers étaient en 2023-2024 considérés comme sans logement et éligibles à un hébergement dans des structures temporaires, selon les chiffres officiels, soit une hausse de plus de 12% par rapport à 2022-2023. Et chaque nuit, quelque 3 900 personnes dorment dans la rue, selon d'autres données officielles.

Le fils aîné du roi Charles III assure parler de ce problème à ses trois enfants George, Charlotte et Louis. Et balaie les critiques qui lui reprochent d'être mal placé pour s'attaquer à ce sujet : "Cela fait partie de mon rôle", assure-t-il.

"L'occasion d'imprimer sa marque"

Le militant anti-monarchie Graham Smith s'est réjoui que ses "critiques aient été soulevées dans le documentaire". "William a bien sûr rejeté toutes les critiques d'un revers de main et ne peut accepter l'idée que sa propre position et son abus de l'argent public sont injustes et immoraux", a dénoncé le directeur de l'organisation Republic sur X.

Pour Pauline MacLaran, professeure à l'Université Royal Holloway, la diffusion de ce documentaire est pour William "l'occasion d'imprimer sa marque".

"Le sujet des sans-abri est extrêmement politique, particulièrement en ces temps où l'on voit une énorme hausse du phénomène", souligne-t-elle. Et pour la monarchie, soucieuse de sa pérennité, c'est une tentative "d'atteindre un public plus jeune", note-t-elle.