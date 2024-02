Le chorégraphe Angelin Preljocaj décide de monter un spectacle avec des personnes âgées de plus de 65 ans et qui n'ont, pour la plupart, jamais dansé de leur vie. - (Eléphant Doc)

Le nouveau numéro de "La Ligne bleue" diffuse sur France 3, lundi 5 février, un documentaire qui interroge le rapport à la vieillesse. "La Force de l'âge" déconstruit les idées reçues à la faveur d'un spectacle, chorégraphié par Angelin Preljocaj, avec des danseurs de plus de 65 ans.

"Dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qu'il s'est passé." Cette citation, attribuée à l'acteur de films burlesques américains Groucho Marx, le chorégraphe de renom Angelin Preljocaj l'expérimente lorsqu'il décide d'engager pour sa future création des personnes de plus de 65 ans. Après avoir fait passer des auditions, en France et en Italie, à plus de 300 personnes de divers milieux sociaux, qui n'avaient pour la plupart jamais dansé, il sélectionne huit hommes et femmes pour un spectacle prévu au Théâtre national de Chaillot à Paris.

Le documentaire La Force de l'âge, réalisé par Valérie Müller, accompagne, durant deux mois, l'élaboration de ce spectacle pas comme les autres, de la sélection des futurs interprètes, âgés de 67 à 79 ans, jusqu'aux répétitions finales. Le film révèle la détermination, les fragilités et les angoisses de ces personnes âgées, qui donnent à voir, sans filtre, leurs corps vieillissants. Ces danseurs, en majorité débutants, se trouvent confrontés à leurs limites physiques, à leur mémoire qui peine à retenir les nombreux mouvements que nécessite ce spectacle, mais ce travail provoque également des prises de conscience parfois plus douloureuses.

La mémoire mise à l'épreuve

A raison de six heures de répétitions intenses par jour, c'est un véritable défi que relève Maïté, la plus âgée de la troupe. D'origine vietnamienne, cette danseuse débutante de 79 ans est retraitée de la ville de Paris. Au-delà des douleurs que la danse inflige parfois à son corps, ce sont surtout ses processus mnésiques qui sont mis à l'épreuve. "Sur le plan de la mémoire, c'est un peu plus difficile. Quand Angelin montre le mouvement, je me dis 'ça y est, j'ai compris' mais en fait non. Moi, il me faut [les montrer] peut-être cinq fois plus, car j'ai déjà oublié le début." Ce que confirme Patricia, ancienne professeure de Pilates de 70 ans. "C'est une chose que l'on n'a plus l'habitude de faire, travailler notre mémoire comme ça." Une difficulté que n'avait pas anticipée le chorégraphe. "J'ai l'habitude de travailler avec des corps jeunes. (...) Mais, avec ces personnes âgées, (...) je crois que je me comporte exactement de la même manière."

"Comment se rappeler ces centaines de mouvements que je leur demande d'articuler pour créer ce langage ? Et là, il y a aussi un grand travail que je n'avais pas imaginé finalement." Angelin Preljocaj Dans "La Force de l'âge"

Parmi les interprètes du futur spectacle, il y a la chanteuse Elli Medeiros, 67 ans. Propulsée sur le devant de la scène à la fin des années 1980, elle a fait danser la France entière avec sa chanson Toi, mon toit. La préparation du ballet confronte l'artiste de manière douloureuse à son corps, mais surtout à son image, au point qu'elle souhaite, un moment, abandonner le projet. Elle se confie alors à Angelin Preljocaj. "Je ne suis pas bien physiquement, j'ai des vertiges aussi. (...) J'ai l'impression que je n'y arrive pas. (...) Je suis en train de voir comment je peux gérer mes problématiques physiques, mais là, j'ai découvert des trucs pas bien."

Mettre son corps à l'épreuve n'est pas la seule difficulté à laquelle se heurte Elli Medeiros. Cette expérience remet en question sa façon d'appréhender la vieillesse et la renvoie à la nécessité d'accepter les stigmates du temps et d'essayer d'en tirer le plus d'avantages possibles.

"On voit tellement les gens qui veulent effacer leur âge, explique Elli Medeiros dans le film. Au lieu d'embrasser ce que ça représente, (...) le fait de vieillir, de changer, de voir ce que tu perds, mais ce que tu gagnes aussi. Mais ce que tu perds, comme c'est douloureux." Exposer son corps dans un spectacle de danse agit tel un miroir grossissant. Cela révèle de manière implacable les incapacités physiques dues à l'âge et fait craindre le regard, parfois cruel, que les autres portent sur la vieillesse, surtout pour les femmes. Mais ce ne sont pas les seules craintes d'Elli Medeiros.

"Il y a aussi ton propre regard sur toi, poursuit la chanteuse. Comment tu te vois, tu t'acceptes ou tu ne t'acceptes pas. Comment tu t'assumes ou pas.(...) Je crois que [le spectacle] m'a fait faire un chemin, de me regarder vraiment. De me dire : 'qu’est-ce que je peux faire avec mon corps tel qu'il est maintenant, ma tête, elle est comme ça, qu'est-ce que je peux exprimer avec ça ?' " Malgré ses peurs, Elli Medeiros ne quittera pas le spectacle et suivra les précieux conseils d'Angelin Preljocaj. "Pense à ce que tu fais, et ne pense pas à ce que tu es."

