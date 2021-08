"Val" : un documentaire sensible sur la chute d’une star d’Hollywood, un certain Val Kilmer

Ce documentaire présenté au festival de Cannes en juillet dernier et disponible sur Amazon Prime Video, raconte le parcours chaotique de l’acteur de "Top Gun", "The Doors" et "Batman Forever".

Il existe un mystère Val Kilmer. Pourquoi cet acteur présent au générique de blockbusters comme Top Gun, Heat ou Tombstone a-t-il subitement disparu des écrans ? Que lui est-il arrivé ? Cette question est le point de départ de Val, un long-métrage documentaire produit par Amazon, présenté en séance spéciale sous le label Cannes Première au Festival de Cannes en juillet dernier et disponible depuis quelques jours sur Amazon Prime Video.

La raison de cette disparition ? En 2015, Val Kilmer apprend qu’il a un cancer de la gorge. Il subit alors une trachéotomie qui gêne sa respiration et sa voix. Un handicap difficilement surmontable pour un acteur. Dans le film, son fils, Jack Kilmer, devient littéralement son porte-parole. Il se charge de la voix off et raconte à la première personne la carrière de son père, âgé aujourd’hui de 61 ans. Cette belle astuce de réalisation traduit aussi le lien très fort entre Val Kilmer et ses deux enfants, Jack et Mercedes, co-producteurs du film. Un amour visible sur les nombreux films de famille présentés dans le documentaire. Et des archives, Val Kilmer en possède énormément.

Caméra embarquée

Car l’acteur natif de Los Angeles est un fou de cinéma. Il a filmé lui-même une grande partie de sa vie : des coulisses de tournage, la préparation de ses rôles, mais aussi, dans son enfance, des courts-métrages avec ses frères. Il immortalise également sa vie de famille avec sa femme, la comédienne anglaise Joanne Whalley et leurs enfants.

Super 8, VHS, mini DV… Les archives personnelles de Val Kilmer font tout l’intérêt de ce documentaire. On y découvre par exemple des images inédites des coulisses de Top Gun. Cela permet de constater que la rivalité entre Tom Cruise et Val Kilmer avait dépassé le cadre du scenario et se poursuivait en coulisses. Autre vidéo rare : des images du premier spectacle de Val Kilmer à Broadway, en 1983. Le tout jeune comédien partageait alors sa loge avec deux camarades à la carrière prometteuse : Sean Penn et Kevin Bacon.

Une carrière chaotique

Val revient sur un autre aspect de la carrière de Val Kilmer : ses mauvais choix et l’impression de gâchis à la lecture de sa filmographie. Acteur surdoué, plus jeune élève à intégrer la prestigieuse école Julliard à New York, Val Kilmer se crée au fil des ans une mauvaise réputation à Hollywood : celle d’un acteur ingérable. Le documentaire permet à Val Kilmer de livrer son point de vue. Celui d’un comédien intransigeant, qui rêvait de jouer Hamlet sur scène et dont les ambitions sont broyées petit à petit par les studios hollywoodiens.

Les exemples ne manquent pas pour appuyer sa thèse. Quand il est choisi pour incarner Batman en 1995, le tournage se transforme en cauchemar. Le costume du super héros est tellement inconfortable que l’interprète peut à peine bouger. Résultat : sa performance d’acteur dans Batman Forever est moquée. Le film fonctionne au box-office mais les critiques sont assassines. Val réhabilite une star déchue, diminuée physiquement mais toujours aussi pugnace. Un très beau portrait d’artiste, desservi néanmoins par une narration chronologique un peu trop classique.

Synopsis : Pendant plus de 40 ans, Val Kilmer a documenté sa propre vie et son métier par le biais de films et de vidéos, accumulant des milliers d'heures de séquences.